Vous vous souvenez quand Shakira a couvert la “police du karma” de Radiohead?

Vous vous souvenez quand Shakira a chanté aux côtés de Chris Martin au concert de Global Citizen l’année dernière? Eh bien, des créateurs de cette histoire d’horreur, il y a quelque temps, nous avons vu un nouveau mouvement. Vers 2017, la Colombienne a annoncé qu’elle était malade de ses cordes vocales et qu’elle devrait donc rester à l’écart des concerts pendant un certain temps. Après quelques semaines de traitement, une opération et une convalescence, l’interprète a voulu montrer qu’elle améliorait déjà la situation, elle a donc partagé une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle elle a de nouveau réalisé la sienne. Maintenant, ce n’était pas Coldplay, mais oui Radiohead. PUUUUUM!

On sait que c’est déjà vieux, mais c’est toujours une bonne journée pour se souvenir de cet exploit … ou pas. Surtout quand la chanson choisie pour souhaiter à leurs fans des “vibes du dimanche” était Police du karma, l’une des chansons les plus importantes de Thom Yorke et compagnie.

Certains de ses fans ont fait l’éloge de sa voix et de la façon dont elle interprète la chanson, mais d’autres… ils l’ont simplement laissée aller telle quelle et ont critiqué sans arrêter le fait qu’une chanteuse qui a commencé avec des chansons bien faites et qui a même collaboré avec Gustavo CeratiFaites maintenant partie du reggaeton et décidez de «rendre hommage» à l’un des groupes les plus emblématiques des années 90.

Non, nous ne le disons pas, les utilisateurs de Twitter le disent. Si vous ne nous croyez pas ici nous vous laissons quelques réactions et pylônes, Coldplay et Shakira chantant “Yellow”.

Shakira protégeant la police du Karma de Radiohead, j’ai tout vu.

J’ai entendu Shakira chanter “Karma Police” et elle m’a presque donné la lèpre

Couverture du Karma Police par Shakira, mardi 13; Et il n’est même pas encore 8h30.

Pas de mamen @shakira chantant la police du Karma avec une voix ivre à la moitié d’un pois hahahahaha

Police de karma ??? Thème rongé

“Merde la chanson”

Shakira avant de couvrir sa police de Karma

