Voyez ça! Sofi Tukker lance des vidéos exclusives de sa présentation au Corona Capital 2019

Vous souvenez-vous de Crown Capital 2019? Vous souvenez-vous de la fête que Sofi Tukker a organisée sur la scène Doritos? La réponse est sûrement: oui. La chose était plutôt bonne (comme prévu ici). Mais soyons honnêtes aussi, dans la chaleur du bailongo et des chelas, nous avons tous raté quelques détails assez fins du spectacle. La bonne chose est que nous avons ici quelques vidéos exclusives de sa présentation cet après-midi du 17 novembre.

En plus des très bonnes critiques que les New Yorkais ont faites, ils décrivent leur spectacle comme l’un des meilleurs de toute leur carrière: «Sans exagération, c’est l’un de nos concerts préférés de tous les temps. C’était la seule fois que Tucker pleurait sur scène. Nous avons été tellement surpris par la taille et la passion de la foule. Nous ne l’oublierons jamais. Nous continuons de chercher la fin de la foule. »

«Nous ressentons votre soutien (Mexique) depuis 3 ans. La Couronne a été le premier festival que nous avons joué. Nous sommes heureux d’être de retour ici », Tukker a déclaré dans sa présentation. Quelque chose de complètement vrai. Depuis leur création en tant que groupe en 2016, Mexico est l’endroit qui écoute le plus leur musique dans le monde. Et c’est aussi quelque chose qui non seulement reste dans les reproductions en streaming, mais a été vu dans l’énergie de tout le public dans la Couronne de la capitale.

Les vidéos décrivent les rolas “Drinkee”, “Batshit” et “Energy”. Trois chansons qui ont assez bien tourné l’ensemble du groupe. Voir ici un petit morceau de l’énorme performance qui a été lancée Sophie Hawley et Tucker Halpern: