Vraiment Sayin ‘Somethin’: les meilleurs morceaux de mots parlés

Il y a le rap, et puis il y a la parole. Bienvenue à la célébration d’uDiscover Music des meilleurs morceaux qui contiennent la voix humaine dans la narration, plutôt que sous la forme de rimes – et, comme vous pouvez le voir, il y en a eu beaucoup, dans toutes sortes de formes et de tailles étranges, des hauts de cartes aux objets de collection bizarres.

Donc, la règle d’entrée principale de Really Sayin ’Somethin’ est que le mot parlé constitue le principal “instrument” de la chanson, non pas en format rap mais en exprimant du texte, racontant une histoire ou simplement comme un courant de conscience. Tous ces morceaux contiennent de la musique, bien sûr, mais c’est la communication orale que nous recherchions, et il y a vraiment eu des joyaux.

Le plaisir commence par un succès britannique n ° 1 et international, la surprise de 1999 du réalisateur australien Baz Luhrmann a frappé “Everybody’s Free (To Wear Sunscreen)” avec Quindon Tarver, à partir duquel les mots ont commencé leur vie comme une colonne dans le Chicago Tribune. La liste de lecture se termine par l’un des plus grands succès de danse croisée de ces dernières années et une chanson qui capture le zeitgeist de l’ère des médias sociaux, le «Selfie» des Chainsmokers.

Entre les deux, c’est un trésor de grands groupes de rock, de pop des années 60, d’hommes soul et d’excentriques glorieux. Dire Straits«Private Investigations», extrêmement atmosphérique, de Love Over Gold de 1982, était un must, et nous aimons beaucoup Paul McCartney et Wings“ obscure vignette ” The Broadcast ”, de l’album Back To The Egg de 1979, David Bowie était réputé être un grand fan de ce court métrage émouvant, qui mettait en vedette une lecture d’Harold Margary tirée de Ian Hay’s The Sport Of Kings et John Galsworthy’s The Petit homme.

Anglais unique Vivian Stanshall était un maître de la parole et est représenté ici deux fois. L’hilarant ‘The Intro And The Outro’ du Bonzo Dog Band présente le groupe imaginaire de stars pour les surpasser tous, avec John Wayne au xylophone, General de Gaulle à l’accordéon et Eric Clapton sur ukulélé. Ensuite, à la fin de la première partie de Mike OldfieldS Tubular Bells, qui devrait surgir pour introduire l’instrumentation mais Stanshall à nouveau.

Le collaborateur fréquent d’Oldfield, Kevin Ayers, est sur place pour raconter l’histoire des «Stranger In Blue Suede Shoes» («merci-très-beaucoup»), et la voix imposante de Sir Richard Burton s’épanouit sur un extrait de la guerre de Jeff Wayne Des mondes. Il y a la finale émouvante du dernier album de Leonard Cohen, You Want It Darker, et une vision glorieuse de l’utopie d’Ian Dury et des Blockheads.

Avant que le rap ne s’installe, les ancêtres du genre comprenaient des pacesetters tels que The Last Poets et Gil Scott-Heron, ici avec des pièces étroitement liées. James BrownLe message anti-drogue effrayant de «King Heroin» a toujours du punch, tout comme un drame domestique typique des Shangri-La. Et nous avons dû inclure l’interprétation involontairement hilarante de William Shatner de «Lucy In The Sky With Diamonds», ce qui a incité un DJ radio à suggérer qu’au moment de l’enregistrement, il était torturé par les Klingons.

Il y a une âme authentique des années 60 comme Clarence Carter et Joe Tex, tandis que la fraîcheur abonde sous la forme de Jim Morrison, Iggy Pop et des groupes modernes comme Gorillaz, Deerhunter et Hold Steady. Nous entendons d’anciens favoris du rock moderne britannique tels que Tindersticks, Blue Airplanes et Pulpeet souvenez-vous de la chanson à succès massive de Paul Hardcastle de 1985 et du message anti-guerre du Vietnam “19”.

«Susan’s House», l’étrange aperçu de la dystopie Anguilles«Le premier album de 1996, Beautiful Freak, est à bord aux côtés de groupes américains clés de Talking Heads à R.E.M. Et la playlist ne pourrait pas être complète sans ce grand conteur Tom Waits, qui décrit avec brio «Frank’s Wild Years». Je ne pourrais jamais supporter ce chien…