Wale lance un court-métrage puissant pour ‘Sue Me’

Wale retourne le script dans la vidéo provocante et puissante de son dernier single “Sue Me” avec Kelly Price.

Le rappeur de D.C. s’est associé au réalisateur Kerby Jean-Raymond, fondateur du label de mode masculine Pyer Moss, pour le court-métrage de sept minutes. Le clip incitant à la réflexion imagine une réalité alternative où l’expérience en noir et blanc est inversée.

Le candidat aux Oscars Lucas Hedges (Manchester by the Sea, Honey Boy) incarne un adolescent blanc en difficulté, qui voit la vie de l’autre côté pour la première fois. Au lieu de l’avoine Quaker, il y a l’avoine mélanine, Jésus est noir et un panneau d’affichage annonce un site de rencontres appelé White People Meet. Les titres des journaux disent: «Sommes-nous prêts pour un président blanc?»

Hedges visite Morebucks Coffee avant d’être expulsé de force alors que Wale filme le profilage racial inversé sur son téléphone. Le clip se termine avec Hedges en visite à son père, qui purge une peine de prison pour une infraction de drogue non violente.

«Et si vous pouviez traverser une journée dans la vie d’un jeune homme afro-américain moyen? Que verriez-vous? Qu’entendriez-vous? À quoi feriez-vous face? ” demanda Wale. «Nous voulions redéfinir tout le récit et permettre à tout le monde de monter dans ces chaussures. Je n’ai jamais été aussi fier d’une vidéo que ce que nous avons fait ici. Kerby a vraiment donné vie à cette vision et Reebok a contribué à la concrétiser. J’espère que ça vous fait réfléchir un peu. Pendant que vous réfléchissez, restez en sécurité et restez à la maison! “

“Sue Me” est le premier morceau du sixième album studio de Wale, Wow… That’s Crazy, sorti en octobre.

