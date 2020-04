Wallace Roney, célèbre trompettiste de jazz et chef d’orchestre meurt à l’âge de 59 ans

Né à Philadelphie, le trompettiste, chef d’orchestre et sideman acclamé Wallace Roney est décédé aujourd’hui à l’âge de 59 ans des complications de COVID-19.

“Je suis attristé de confirmer que l’emblématique trompettiste et légende du jazz Wallace Roney est décédée en raison des complications de COVID-19 ce matin juste avant midi”, a écrit la journaliste Lydia Liebman dans un communiqué de presse. “La famille cherche à avoir un service commémoratif pour honorer Wallace et ses contributions musicales une fois cette pandémie passée.”

Roney a commencé sa carrière à l’âge de 16 ans avec Philly Joe Jones et a enregistré en tant que sideman avec des grands du jazz comme McCoy Tyner, Dizzy Gillespie, Elvin Jones, Chick Corea et Ornette Coleman, jouant la scène locale à New York avant de rejoindre les batteurs Tony Williams et Art Blakey en tournée et de devenir l’un des trompettistes les plus demandés du circuit professionnel.

En 1986, il succède à Terence Blanchard dans Blakey’s Jazz Messengers et enregistre ses débuts, Verses for Muse en 1987. Il devient également un élément central du quintette Williams, en tournée et en enregistrant avec le groupe jusqu’à sa rupture au début des années 90.

1991 a été une année fatidique pour Roney, quand il a reçu une invitation de Miles Davis à jouer avec lui pendant le 1991 Montreux Jazz Festival.

“Je jouais en solo à Springsville”, a déclaré Roney à Zan Stewart du Los Angeles Times, “et après avoir fini, il [Davis] m’a tapé sur le bras et a dit: «Jouez ça demain sur le concert» ».

La musique a ensuite été publiée sous le nom de Miles et Quincy, lauréat d’un Grammy, Live at Montreux et a été une percée dans la carrière de Roney. Après la mort de Davis cette année-là, Roney a voyagé en mémoire avec les anciens de Davis Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter et Tony Williams et a enregistré l’album, A Tribute to Miles, qui a valu à Roney un Grammy Award.

“Miles m’a dit d’arrêter d’écouter les critiques qui disaient que j’étais un clone de lui”, a déclaré Roney à DownBeat en 2019. “Il a dit:” Je sais ce que vous essayez de faire. Vous continuez à faire ce que vous faites. Parce que si vous ne le faites pas, et [you] écoutez-les, ils vous joueront au lieu que vous ne jouiez de votre instrument. »

L’impressionnante discographie de Roney s’étend sur plus de 20 disques en tant que chef d’orchestre et accompagnateur. Il a sorti un certain nombre de sorties solo marquantes pour Muse, Highnote Records, Warner Bros et Concord.

En tant que joueur de session, sa marque distincte peut être entendue sur un certain nombre de disques des années 80 du pianiste Geri Allen pour Blue Note, le record de civilisation de Tony William en 1986 et plus récemment en 2019 selon M. Roney sur la Savoie.

Suite à la nouvelle de son décès, de nombreux membres de la communauté du jazz se sont réunis pour exprimer leur perte et leurs souvenirs de ce grand jazz.

Nous sommes ravagés que notre frère trompettiste Wallace Roney soit décédé aujourd’hui en raison de complications de Covid-19. Wallace était une force de vie mondiale dans la communauté du jazz. Il a joué avec Miles lors du concert historique de Montreux dirigé par Quincy Jones. (1/2)

📷: Earl Gibson pic.twitter.com/mwdz9g8hQ2

– Miles Davis (@milesdavis) 31 mars 2020

Nos esprits collectifs portent de sérieux coups ces jours-ci. Dire au revoir à l’un de mes grands frères bien-aimés est particulièrement difficile. Que le grand Wallace Roney RIP. pic.twitter.com/mx5cifZKFJ

– Christian McBride (@mcbridesworld) 31 mars 2020