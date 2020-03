Wallace Roney, trompettiste de jazz, décédé à 59 de ses complications COVID-19

Wallace Roney, trompettiste de jazz accompli qui a étudié et collaboré avec des artistes comme Miles Davis et Art Blakey au cours d’une carrière de quatre décennies, est décédé ce matin des complications de COVID-19, rapporte NPR. Il avait été admis au centre médical de l’Université St. Joseph à Paterson, dans le New Jersey, le mercredi 25 mars dernier. Il avait 59 ans.

Roney est né le 25 mai 1960 à Philadelphie. Il a commencé à jouer de la trompette à seulement cinq ans, et à 12 ans, il avait rejoint le quintette de cuivres classique le Philadelphia Brass, où il a étudié avec Clark Terry. Il a passé son adolescence à Washington, D.C., au lycée de la Duke Ellington School of the Arts et au collège de l’Université Howard et au Berklee College of Music de Boston.

Il a été accueilli dans les Jazz Messengers par le batteur Art Blakey – succédant à Terence Blanchard dans une chaise de trompette autrefois occupée par Wynton Marsalis – et a enregistré plusieurs albums avec Tony Williams pour Blue Note du milieu des années 1980 au début des années 1990. Roney a également joué avec son idole Miles Davis, le plus célèbre au Montreux Jazz Festival 1991. L’expérience a été immortalisée dans le film Miles Davis: Birth of the Cool.

Il remportera son seul Grammy pour A Tribute to Miles de 1994, enregistré avec Williams et les autres membres survivants du Miles Davis Quintet. Il a collaboré avec de nombreux autres artistes tout au long de sa carrière, notamment Chick Corea, Pharoah Sanders, Ornette Coleman et la pianiste Geri Allen, qu’il a épousée en 1995. Il a ensuite sorti plus de 20 albums en tant que chef d’orchestre – son dernier, Blue Dawn-Blue Nights, est sorti l’année dernière via HighNote.

