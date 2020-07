Walmart convertit 160 stationnements en salles de cinéma avec service au volant

Les concerts et les films au volant semblent prêts à devenir encore plus populaires, car Walmart et Tribeca Enterprises se sont associés pour convertir 160 parkings Walmart en lieux socialement distants cet été.

Walmart a annoncé son accord avec Tribeca il y a quelques instants, bien que certains aient spéculé à l’avance que l’éminente marque de détail et le festival du film de New York dévoileraient un partenariat officiel.

Annonces :

Walmart est très bien répertorié (les autres sponsors incluent iHeartRadio, Heineken et Allstate) en tant que partenaire pour les dates d’entrée en voiture autonomes de Tribeca, qui devraient avoir lieu en Floride, à New York, en Californie et au Texas en juillet.

Il n’est pas clair pour le moment si les parkings Walmart réorganisés seront également adaptés pour accueillir des concerts avec chauffeur. Néanmoins, les 320 projections de drive-in prévues – qui devraient débuter en août et se terminer en octobre – pourraient bien inciter les responsables de Walmart à doubler les opportunités de divertissement socialement distantes ou à inciter d’autres détaillants à réorganiser leurs propres parkings pour les spectacles de drive-in.

Certes, un éventail d’organisations, d’artistes et d’établissements se déplacent pour divertir les fans en toute sécurité au milieu de la pandémie de COVID-19. Les Miami Dolphins ont converti leur stade en un gigantesque cinéma de ciné-parc, et le pilier du pays, Garth Brooks, a diffusé un concert exclusif à 300 ciné-parcs en Amérique du Nord le samedi 27 juin dernier.

En mai dernier, DMN a été le premier à signaler que le Festival du film du phare du New Jersey avait adopté un format drive-in. De plus, le principal promoteur de concerts Live Nation a organisé une série de concerts en voiture avec Brad Paisley, Jon Pardi et Nelly, pour n’en nommer que quelques-uns.

Walmart offrira à ses participants Tribeca la possibilité d’acheter des rafraîchissements (livrés aux voitures des clients par le personnel), ainsi que des options de ramassage en bordure de rue. Les 320 films «pour toute la famille» des projections n’ont pas été spécifiés, pas plus que les emplacements Walmart qui accueilleront les projections. Cependant, les acteurs, les réalisateurs et les célébrités devraient faire des apparitions surprises dans une partie des fonctions.

Les projections de Tribeca susmentionnées en juillet présenteront des films tels que Black Panther, The Dark Knight et The Fast & the Furious, avec des billets au prix fixe de 26 $ (plus des frais de 9 $) pour chaque véhicule ou de 35 $ (ainsi que les frais de 9 $) par véhicule pour doubles caractéristiques.

Parallèlement à l’accord avec Tribeca, Walmart a révélé des partenariats avec la star de la NBA Lebron James, l’actrice Drew Barrymore, la chanteuse Frozen Idina Menzel et d’autres aujourd’hui, dans le cadre de «Camp by Walmart». À partir du 8 juillet, James, Barrymore, Menzel et d’autres personnalités de premier plan offriront aux enfants des «sessions de camp» gratuites, y compris des activités et des vidéos pédagogiques, via l’application Walmart.