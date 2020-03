‘War’: Déclaration d’intention de U2 avec la déclaration du troisième album

«Est-ce tout?». Telle était la question posée par U2 retour là où ils s’étaient arrêtés, sur la dernière piste de leur deuxième set Octobre, à l’automne 1981. Non, ce n’était certainement pas tout.

La prochaine fois que nous les avons entendus sur un album, ils étaient devenus quelque chose de plus franc, de plus politique et encore plus musclé. Le message a été diffusé, comme le dit le titre, avec un single sorti le jour du Nouvel An, 1983. S’adressant sans crainte au mouvement polonais Solidarność qui a dominé les gros titres de la période, il a prouvé que la motivation politique et la crédibilité du rock peuvent être des compagnons de lit après tout.

La voix passionnée de Bono et la narration évocatrice du piano de The Edge ont pris la tête d’une chanson qui est rapidement devenue un hymne partout, de la radio rock américaine à MTV en passant par les échelons supérieurs de l’Europe et au-delà. Début février, ‘New Year’s Day’ était le premier single britannique du groupe, et la scène était prête pour un troisième album très attendu.

Quand elle est arrivée, fin février, la guerre a été une déclaration claire et nette que U2 était prêt pour le monde – et que les certifications d’or et de platine ont commencé à s’accumuler, c’était clairement réciproque. Parmi ses innombrables réalisations, l’une des plus chères a été que le record est devenu leur premier Royaume-Uni n ° 1, le premier de dix à ce jour.

Tout comme lors du chapitre d’octobre, beaucoup de préparatifs avaient été posés pour les tournées nationales et internationales au début de 1982, dont deux mois sur la route aux États-Unis. Au service d’une autre cause qui passionnait le quatuor, ils ont également joué un spectacle No Nukes à Utrecht en avril, avec des Stranglers et le Beat.

Après cela, il était de retour au travail à Windmill Lane. Une grande partie de 82 a été dépensée dans ce studio de Dublin pour travailler sur de nouveaux morceaux, mais le groupe a quand même réussi à être sur la route pendant une grande partie de l’été, dans des festivals allant de Roskilde au Danemark à Rock On The Tyne à Gateshead. Il y a eu une pause estivale entre l’intensité du mariage de Bono en août à la périphérie de Dublin et Ali Hewson, que le couple a suivi par un court séjour en Jamaïque.

Lorsque U2 est revenu sur la route dans la dernière partie de l’année, ils avaient un nouvel album, produit pour la troisième fois par Steve Lillywhite, prêt à faire son apparition. La tournée d’avant-guerre au titre abrégé est entrée en bataille au Royaume-Uni et en Irlande début décembre, armée jusqu’aux dents avec les débuts en direct de ‘New Year’s Day’, ‘Surrender’ et la chanson qui capturerait les auditeurs par la gorge lorsque le LP est arrivé, ‘Sunday Bloody Sunday’.

Le sentiment était proche de chez lui, abordant hardiment The Troubles, car le traumatisme politique et religieux de l’Irlande du Nord était trop bien connu. Si le titre provenait du tristement célèbre massacre de Bogside en 1972, le message anti-sectaire était malheureusement pertinent dans le monde entier. Un concert du 20 décembre les a fait interpréter la chanson à Belfast.

Au moment où U2 a terminé sa tournée en 1982, avec trois nuits à la maison à SFX à Dublin, se terminant la veille de Noël, “Sunday Bloody Sunday” et “New Year’s Day” étaient des points focaux essentiels de l’ensemble. Ceux qui comptent de telles choses calculent qu’ils figurent tous les deux parmi les cinq chansons les plus jouées du groupe.

Ils sont également devenus les moteurs de l’album War. U2 était maintenant, pour ainsi dire, assez gros pour tirer, et le New Musical Express, entre autres, a prévu de manière prévisible leurs stylos avec du vitriol. Le magazine Creem était plus sympathique, voyant la guerre comme une perte d’innocence, un record de maturité. «La persistance des troubles [in Ireland] a forcé le groupe à devenir adulte dans le style des années 1980 », a écrit Richard Riegel,« avec des passes à vie à tout le sérieux auquel ils aspiraient à l’époque du mooncalf-banshee. »

Plus important encore, la connexion entre U2 et son public était désormais définitivement verrouillée. Cela s’applique non seulement au public payant, mais à certains précurseurs artistiques, qui ont également proposé leur approbation. “Quand il s’agit de ce que j’écoute dans la voiture”, a proposé Pete Townshend avec enthousiasme en 1983, “en ce moment, c’est beaucoup U2, qui sonne un peu comme certains Qui mélangé avec les Byrds mélangé avec le Beatles. C’est difficile à expliquer, mais c’est juste un son qui me plaît beaucoup. “

Le son de War était plus grand que jamais, avec les tambours de Larry Mullen Jr se détachant admirablement sur “ The Refugee ”, tandis que la basse serpentante d’Adam Clayton et les lignes de plomb saccadées de The Edge ont apporté quelque chose de proche d’un nouveau groove de danse de vague à “ Two Hearts Beat Comme un. “” Je ne sais pas de quel côté je suis “, a dit Bono, avec un sentiment d’aliénation qui, peut-être de façon perverse, aidait à présent à faire de U2 un très gros problème.

“Je pense que nous avons atteint le point”, a déclaré Clayton à l’époque, “où nous avons la capacité de diriger le jeu sur chaque chanson directement vers le sentiment qui a provoqué l’écriture de la chanson. Nous essayons de tout enlever jusqu’à ce que nous arrivions à cette cause. “

Dans ce qui ressemble rétrospectivement à un changement de garde, War a supprimé Michael Jackson‘S Thriller du n ° 1 quand il est entré dans le palmarès britannique tout en haut en mars 1983. Autres nouveaux venus de la semaine, du rock traditionnel de Thin Lizzy aux sons de synthé de OMD, ne pouvait pas rivaliser. Ensuite, où d’autre que de reprendre la route pour plus de 100 spectacles, alors que U2 a suscité des superlatifs des médias américains et fait de nouvelles incursions partout ailleurs.

