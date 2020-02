Warbringer sortira son album «Weapons Of Tomorrow» en avril

Thrash metal force WARBRINGER sortira son nouvel album, intitulé “Armes de demain”, le 24 avril via Napalm Records. Avec cette sortie, le SoCal cinq pièces a non seulement prouvé une véritable maîtrise de son métier, mais a stimulé le changement vers l’avant d’un genre entier – transportant le thrash metal dans une nouvelle ère.

S’appuyant sur son attaque boursouflée de renommée internationale, avec “Armes de demain”, WARBRINGER présente une approche technique rafraîchie et une concentration accrue sur un style lyrique et vocal unique. Le disque tient la promesse de la sortie précédente du groupe, “Malheur aux vaincus”, et le poursuit, présentant WARBRINGER à son meilleur à ce jour – plus de 10 ans dans sa carrière.

Pour célébrer l’annonce de la “Armes de demain”, WARBRINGER a sorti un tout nouveau clip avec une version complètement remasterisée de son dernier single, “La puissance de feu tue”, exclusif au nouvel album.

WARBRINGER chanteur John Kevill dit: “«Armes de demain» contient deux pistes que vous avez déjà entendues, «Firepower Kills» et «Une puissance inégalée», qui apparaissent désormais au dossier sous une forme nouvelle et améliorée. «Firepower Kills» est de faire progresser la technologie des armes. La science moderne est un outil extrêmement puissant et l’espèce humaine doit être très prudente quant à son utilisation. Cette chanson revient sur les 100 dernières années de progrès scientifiques dans l’armement et demande: «Où cela mène-t-il? Musicalement, c’est un brûlant total, et le riff principal “évolue” tout au long de la chanson comme l’armement dans les paroles. “

“Armes de demain” a été enregistré avec un producteur acclamé Mike Plotnikoff – producteur sur “Malheur aux vaincus” et pour des artistes tels que EN FEU et USINE DE LA PEUR – et mélangé par Zack Ohren, qui est crédité pour le mix sur WARBRINGERest son deuxième album, “Se réveiller dans des cauchemars”, ainsi que son travail avec des artistes comme TÊTE DE LA MACHINE et IMMOLATION.

“Armes de demain” contient une variété de thèmes, présentant un concept autonome avec chaque piste, mais se concentre finalement sur la notion globale de technologie moderne mettant en danger la société plutôt que de l’avancer.

John Kevill dit sur le contenu lyrique de “Armes de demain”: “J’ai mis beaucoup de réflexion et de détails dans le contenu lyrique de cet album. Il y a souvent une composante” narration “, dans laquelle les paroles de la chanson se développent ou évoluent avec la musique et la structure de la chanson. Dans l’ensemble, «Armes de demain» contient des éléments de notre album précédent, «Malheur aux vaincus», mais les emmène plus loin et dans des directions nouvelles et passionnantes. “

En ce qui concerne le son avancé du groupe, Kevill ajoute: “tout en contenant des brûleurs à vitesse comme «Firepower Kills» et «Démêler» et écraser des piétinements comme «La main noire tend la main» et «Écrasé sous les pistes», «Armes de demain» va vraiment grand sur les pistes épiques, contenant non pas un mais quatre. Chacun a son propre caractère. La tristesse et la semi-ballade «Défiance du destin» brise le terrain musical sérieux pour nous et ne ressemble à aucune chanson dans notre catalogue. ‘Cœur des ténèbres’ et «Notre Dame (King Of Fools)» offrir différentes prises sur un son sombre et orienté métal noir, et «Glorious End» est une épopée de guerre tragique avec une composante lyrique unique. “

“Armes de demain” liste des pistes:

01. La puissance de feu tue



02. La main noire tend la main



03. Écrasé sous les pistes



04. Défiance du destin



05. Démêler



06. Cœur des ténèbres



07. Une puissance inégalée



08. Portées extérieures



09. Notre Dame (King Of Fools)



dix. Glorious End

WARBRINGER est:

John Kevill – Chant



Adam Carroll – Guitare



Carlos Cruz – Tambours



Chase Becker – Guitare



Chase Bryant – Basse

Crédit photo: Alex Solca



