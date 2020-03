WARM dit que les données radio sont de manière flagrante absentes pour l’industrie de la musique

En 2015, le fondateur et PDG de WARM, Jesper Skibsby, dirigeait Few Wolves, un acte danois en deux parties. Sous la direction de Skibsby, Few Wolves a signé un contrat avec une grande maison de disques et a sorti deux singles: “Smile” et “Never Know”, qui, certes, ne répondaient pas aux attentes commerciales.

À la suite de ces débuts rugueux au pays, Skibsby a estimé que Few Wolves était devenu une priorité secondaire pour son label – que le groupe avait pris le siège à de nombreux autres artistes.

Et de manière prévisible, Skibsby était rivé de découvrir (principalement par hasard) que les singles de Few Wolves étaient largement écoutés par une station de radio bien connue en Pologne. L’incapacité – ou la réticence – de la maison de disques de ses clients à détecter et à tirer parti de ces pièces a fait place à la frustration et, finalement, à une idée.

Maintenant, après plusieurs années, beaucoup de planification et beaucoup de travail, la vision de Skibsby s’est concrétisée en tant que World Airplay Radio Monitor (WARM), une plate-forme mondiale de radio-tracking soutenue par Sony qui permet aux artistes et aux labels de voir quand – et où – leurs chansons sont jouées. Avec 10000 stations de radio suivies aux États-Unis et 30000 stations suivies dans le monde, dans tous les pays sauf la Mongolie et le Groenland, WARM est la première solution de surveillance radio véritablement internationale.

“Il est plus facile de dire où nous n’avons aucune couverture radio – c’est le Groenland et la Mongolie”, a déclaré Skibsby à Digital Music News, tout en notant que WARM suit cinq stations différentes au Vatican.

Mais WARM est saturé sur des marchés plus importants, sur tous les principaux continents et pays. En conséquence, Skibsby espère que sa société à croissance rapide aidera les artistes à venir – même ceux qui ont signé avec de grands labels – pour éviter de passer à côté des redevances dues et d’une exposition importante. Dans un paysage musical extrêmement concurrentiel, Skibsby dit qu’il est tout simplement impératif que les artistes tirent parti de tous les avantages dont ils disposent.

La musique et la technologie évoluent à un rythme fou – mais les données musicales sont-elles en retard?

De l’Internet aux formats numériques et aux smartphones en passant par les services de partage de contenu, dire que les deux dernières décennies ont marqué le début de profonds changements dans l’industrie technologique et musicale serait un euphémisme. Mais alors que la façon dont les artistes font de la musique et la façon dont les fans accèdent à la musique ont évolué, Skibsby dit que les données musicales n’ont généralement pas suivi le rythme.

Une partie du problème est l’extrême asymétrie vers le streaming. Aujourd’hui, le secteur de la musique étudie et s’appuie principalement sur les données d’écoute de plates-formes telles que YouTube, Spotify et SoundCloud; ces statistiques et d’autres statistiques de streaming numérique sont utiles à la fois pour mesurer la portée d’un artiste et pour mieux évaluer les préférences des fans.

Néanmoins, il est important de garder à l’esprit que les ensembles de données contemporains sont toujours en cours de construction – ce qui signifie que, à bien des égards, les statistiques modernes surestiment les chiffres d’écoute facilement accessibles (streaming et à la demande) alors qu’ils n’ont pas réussi à englober entièrement ceux de la radio traditionnelle en raison à l’indisponibilité, à l’exactitude et aux attentes de la même manière applicables pour le décideur.

Et avec plus de 90 pour cent des États-Unis et du Royaume-Uni toujours à l’écoute des stations de radio (sans parler de grandes parts d’autres pays) sur une base hebdomadaire, la valeur de données précises ne peut être négligée.

“Ce n’est pas une question de radio ou de streaming”, nous a expliqué Skibsby. “Il s’agit de la radio ET de la diffusion en continu – c’est juste limitatif de ne regarder qu’une seule chose au lieu de regarder plusieurs sources de données.”

Malheureusement, les services de surveillance radio existants contribuent beaucoup à aggraver le problème.

Skibsby dit que les données radio fiables sont généralement limitées par la géographie, les informations régionales ayant souvent un coût exorbitant. En outre, les données ne sont généralement disponibles que pour les gros clients B2B, et non pour la majorité de l’industrie musicale (ou du moins la nouvelle définition de l’industrie après le piratage). Lorsqu’ils sont confrontés à la perspective de gagner des redevances et des avantages potentiels à partir de statistiques radiophoniques coûteuses pour un prix initial considérable, la grande majorité des artistes émergents n’ont d’autre choix que de s’en passer; ceux qui possèdent les fonds nécessaires ont trop à perdre et, en tout état de cause, peu sont équipés du capital liquide demandé.

Enfin, les données radio limitées de l’industrie musicale peuvent avoir un effet pernicieux sur la fiabilité des statistiques – au détriment des artistes. Beaucoup gonflent et manipulent autrement le nombre de jeux en streaming, et la radio traditionnelle est principalement exemptée de ces modifications. En coordination avec le fait qu’une seule écoute sur une plate-forme de streaming est généralement appréciée par un seul auditeur et qu’une seule émission radiophonique atteint un grand nombre d’auditeurs, les avantages de données radio exactes peuvent être énormes, en particulier pour comprendre de nouveaux marchés et de nouvelles bases de fans.

Dans un sens, les statistiques radio fiables sont un indicateur plus précis de ce qui se passe. Les pièces radiophoniques traditionnelles ne sont qu’un jeu plus difficile.

WARM vise désormais à optimiser les données radio de la musique et à remédier à chacune des lacunes décrites ci-dessus.

Premièrement, les informations de lecture radio en temps réel de WARM (apparaissant dans les 15 à 60 secondes de la diffusion réelle) complètent bien les statistiques de streaming et brossent un tableau vraiment complet de l’attrait d’un artiste sur un marché spécifique. Comme mentionné, le streaming est manipulable et indique principalement les pièces solo; des pièces de théâtre en continu supplémentaires sont incontestablement positives, mais des pièces radiophoniques supplémentaires pourraient signifier la percée d’un artiste sur un tout nouveau marché.

Dans un sens similaire, le rôle de WARM en tant qu’outil d’audit est important; plus les artistes chargés de la surveillance, les maisons de disques et les équipes de gestion ont des catalogues et des statistiques de jeu, plus ils sont en mesure d’exercer un contrôle sur la direction de leur musique. WARM peut vérifier – ou infirmer – le nombre de rotations radio, les chiffres indiqués par d’autres services de suivi (éventuellement moins précis), et même les supposées réalisations des équipes de promotion radio. Comme peuvent en témoigner les professionnels de longue date de l’industrie (et des acteurs comme Few Wolves), ne pas revérifier et vérifier revient à laisser de l’argent et du potentiel sur la table.

“Ces histoires sont là-bas”, nous a dit Skibsby. “Ce n’est pas parce que vous êtes à Toronto que votre musique ne voyage pas à travers le monde.”

WARM indique également que ses statistiques radio quasi instantanées adaptées à l’emplacement peuvent être utilisées pour planifier intelligemment des visites; comparativement, les pièces radiophoniques importantes sont généralement représentatives de l’immense intérêt des fans.

Entre gagner du temps et de l’argent aux artistes en leur donnant la possibilité de renoncer à des arrêts probablement infructueux, et doubler le nombre de villes lucratives qui auraient autrement été manquées, WARM permet aux artistes et à leurs équipes de modifier fondamentalement leur façon de tourner.

De la même manière, indépendamment de la popularité ou de l’emplacement d’un artiste, WARM facilite l’apprentissage et l’utilisation des performances radio en petits groupes aux quatre coins du monde. La musique est un média résolument international et, comme Few Wolves, chaque artiste indépendant a le potentiel pour s’implanter à l’étranger. L’astuce profite des opportunités internationales lorsqu’elles se présentent.

Enfin, les professionnels A&R peuvent utiliser WARM pour mieux comprendre comment un artiste se produit généralement et sur certains marchés.

WARM permet aux utilisateurs de suivre la musique de n’importe quel artiste pour le même prix, et pas simplement de cataloguer sous le contrôle du titulaire du compte. Plus d’un petit nombre d’actes ont remporté le succès de la radio locale avant de devenir un succès, et à une époque où les efforts de dépistage sont plus compétitifs que jamais, un avantage comme WARM pourrait faire la différence entre découvrir la superstar de demain et en manquer une fois. chance dans une vie.

Il va de soi que la révolution en cours de l’industrie musicale devrait s’accompagner d’une série de changements tout aussi radicaux dans les données radio et les statistiques d’écoute. WARM a créé une solution à faible coût utile et efficace pour l’artiste moderne, ce qui fait cruellement défaut dans l’industrie de la musique.

«Il devrait être facile et tout aussi abordable pour tous d’accéder aux données radio mondiales», nous a dit Skibsby. En effet, c’est le fondement même du modèle WARM.