Warner Chappell règle un différend de licence de longue durée avec Spotify

Warner Chappell et Spotify ont résolu leur conflit de licence de longue date en Inde en signant un accord de licence mondial.

Depuis février 2019, Spotify exploitait son service de streaming musical en Inde sans une licence appropriée de Warner Chappell, qui est la division d’édition de Warner Music Group.

La question en litige était la conviction de Spotify qu’il pouvait utiliser le catalogue de musique de Warner Chappell par le biais d’une licence statutaire indienne qui s’applique aux radiodiffuseurs.

Sans surprise, Warner était en désaccord avec cette croyance et a déposé une plainte contre Spotify devant la Haute Cour de Mumbai. Il a demandé une injonction contre Spotify pour l’empêcher d’utiliser son catalogue. Il leur a également demandé des dommages-intérêts pour des utilisations qui avaient déjà été faites.

Cependant, les deux parties sont parvenues à un accord et Warner a abandonné son procès.

Daniel Ek, qui est le PDG de Spotify et l’un de ses co-fondateurs, a indiqué l’année dernière que sa société avait «conclu un accord avec deux de nos quatre principaux partenaires de label». Selon Music Business Worldwide, les deux labels étaient Sony Music et Merlin. Donc, avec Warner maintenant signé – au moins en termes de publication – cela ne laisse que Universal Music Group (UMG) non signé.

Un porte-parole de Warner Chappell a publié la déclaration suivante en réponse à la signature de l’accord de licence: «Nous sommes satisfaits de ce résultat. Ce nouvel accord valorise de manière appropriée la musique de nos auteurs-compositeurs et élargit notre partenariat sous licence avec Spotify pour inclure l’Inde. »

Spotify a également publié une déclaration sur l’accord par le biais de son propre porte-parole: «En moins d’un an, des millions d’auditeurs indiens ont rejoint Spotify, écoutant leurs artistes et auteurs-compositeurs préférés du monde entier. Nous sommes ravis de cet accord, et avec Warner Chappell Music, nous sommes impatients d’aider les auteurs-compositeurs et les artistes à se connecter avec plus de fans, et à plus de fans de profiter et d’être inspirés par leur musique. “

Les termes du contrat n’ont pas été dévoilés.