Warner Music Group devient public – Documents officiels de l’IPO déposés

Warner Music Group revient à Wall Street, selon les documents de la SEC déposés ce matin.

Un «formulaire d’enregistrement S-1» a été officiellement déposé auprès de la Securities & Exchange Commission des États-Unis, ou SEC, une première étape vers l’offre d’actions au public. Selon une déclaration envoyée par courriel à Digital Music News il y a quelques heures à peine, l’introduction en bourse impliquera un nombre indéterminé d’actions ordinaires à un prix sans nom:

«Les actions ordinaires à vendre dans le cadre de cette offre sont proposées à la vente par certains actionnaires de Warner Music Group. Le nombre d’actions ordinaires à offrir et la fourchette de prix pour l’offre proposée n’ont pas encore été déterminés. »

Selon WMG, Morgan Stanley, Credit Suisse et Goldman Sachs & Co. géreront conjointement l’offre. À une date ultérieure, un prospectus provisoire sera proposé aux acheteurs potentiels.

Pour ceux qui le souhaitent, voici quelques endroits pour demander officiellement une copie:

Morgan Stanley & Co. LLC, à l’attention de: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014

Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, 3rd floor, New York, NY 10010, par téléphone au (800) 221-1037, ou par courriel à [email protected]com;

Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention du Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au (866) 471-2526, ou par courriel à [email protected].

Les vétérans de l’industrie de longue date noteront que ce n’est pas la première fois que WMG participe à ce rodéo. Le label a été retiré de la cote en 2011 après avoir été acquis par Access Industries.

Cet accord a été finalisé en juillet 2011, le milliardaire d’Access Industries Len Blavatnik récupérant un actif sérieusement déprimé. Cela s’est avéré être une affaire astucieuse, l’industrie à l’époque connaissant un nadir d’évaluation difficile. Mais l’entreprise connaît depuis une résurgence, tant du côté de l’enregistrement que de l’édition.

En conséquence, Warner Music Group revient dans le jeu et vise à profiter d’une hausse massive de la valorisation.

Warner Music Group opère actuellement dans 70 pays, soit directement, soit via divers affiliés et licenciés. La division Musique enregistrée comprend des sous-labels comme Asylum, Atlantic, Big Beat, Canvasback, Elektra, Erato, First Night, Fueled by Ramen, Nonesuch, Parlophone, Reprise, Rhino, Roadrunner, Sire, Spinnin ‘, Warner Records, Warner Classics et Warner Music Nashville.

Le secteur de l’édition musicale est tout aussi vénérable: Warner Chappell Music possède un catalogue de plus de 1,4 million de droits d’auteur sur tous les genres de musique. Du côté de la distribution, des services d’étiquettes, de la technologie et de la publication, Warner Music Group possède également ADA, l’application de musique en direct Songkick, le site de marchandise EMP et la publication pour les jeunes Uproxx.

Plus que cela se développe!