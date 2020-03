Warner Music Group met son introduction en bourse sur glace – pour des raisons évidentes

Le propriétaire du Warner Music Group, Len Blavatnik, a été assez intelligent pour déclencher une offre publique le mois dernier – et assez sage pour le mettre sur la glace cette semaine.

Blavatnik, le milliardaire d’origine ukrainienne qui a racheté le groupe Warner Music en 2011, a décidé de devenir public le mois dernier. Avec les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et les souscripteurs disposés, ce fusil de chasse était chargé et visait un moment de parfaite effervescence du marché.

Quelques semaines plus tard, Vivendi, un parent d’Universal Music Group, prévoyait également de frapper le fer à feu blanc. Mais la flambée ascendante illimitée de Wall Street a été stoppée, ce qui amène WMG à serrer sagement les rênes de celui-ci.

Selon un rapport de . publié cet après-midi (lundi), WMG et son propriétaire, Access Industries, contrôlé par Blavatnik, ont décidé de faire une pause silencieuse sur ses projets d’introduction en bourse. Cette décision intervient au milieu des fluctuations sauvages du marché et des inquiétudes accrues concernant les ravages économiques alimentés par les coronavirus.

Que cela se propage dans une pandémie mondiale ou s’éteigne d’ici l’été, tout le monde le sait. Mais Wall Street déteste les devinettes et l’incertitude, ce qui en fait le pire moment pour lancer une nouvelle offre.

. a cité «des personnes familières avec l’affaire» dans son rapport crédible. Pas plus tard que la semaine dernière, l’indice S&P 500 a reculé de 12%, bien que les échanges aient rebondi aujourd’hui. Les sources ont noté que Warner Music prévoyait de spécifier des fourchettes de prix cibles et d’initier des réunions avec les investisseurs aujourd’hui. Pour des raisons évidentes, ces réunions ont été mises «sur la glace», bien que les parties concernées regagneront probablement de l’intérêt si les jours de bourse sont plus calmes.

Il est difficile de déterminer si un moment de calme et de clarté reprendra avant les élections présidentielles américaines de 2020. Mais apparemment, Warner peut se permettre d’attendre. “Quand il ira de l’avant, Warner Music devrait être l’une des introductions en bourse les plus importantes de l’année, levant plus d’un milliard de dollars”, a rapporté ., citant des sources. “La société n’a pas un besoin urgent de rendre public l’intégralité du produit de l’introduction en bourse va aux investisseurs actuels et non à la société.”