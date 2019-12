Warner Music Group plante 100 000 arbres en Amazonie en 2020

Warner Music Group a annoncé un partenariat avec One Tree Planted pour replanter l'Amazonie. Le déménagement est un cadeau de vacances pour ses employés et fait partie d'un effort pour être respectueux de l'environnement.

Warner Music Group plantera dix arbres pour chacun de ses employés, pour un total de 48 210 arbres plantés. La société fera également don d'un arbre pour chaque publication sur Twitter ou Instagram qui utilise le hashtag #WMTree.

Une note du personnel signée par Steve Cooper, PDG de Warner Music, Max Lousada, Carianne Marshall et Guy Moot a annoncé l'effort.

«Notre objectif est de planter 100 000 arbres en Amazonie en 2020», indique la note du personnel. «À cette période de l'année, nous réfléchissons aux choses qui sont les plus importantes pour nous – notre famille, nos amis et nos communautés. C'est aussi le bon moment pour nous rappeler qu'en tant qu'entreprise mondiale, nous devons faire plus pour protéger notre environnement et notre planète. »

Warner Music Group a lancé un site Web officiel pour l'effort. Il présentera des images des endroits où les arbres WMG seront plantés. Warner rejoint les goûts de YouTubers MrBeast et Mark Rober, qui ont lancé le défi de la plantation d'arbres.

Le 25 octobre, MrBeast a annoncé son objectif de planter plus de 20 000 000 d'arbres d'ici la fin de l'année. Cet effort a attiré l'attention de partout sur Internet, Elon Musk ayant donné 1 000 000 d'arbres à l'effort. Le hashtag #TeamTrees utilisé pour suivre le projet se situe à un peu plus de 18 millions d'arbres au moment de la rédaction.

Avec deux YouTubers qui travaillent dur pour faire planter 20 millions d'arbres, 100 000 ne semblent pas beaucoup – bien que cela reste un effort très utile. Le hashtag #WMTree maximisera sa contribution dans quelques jours, voire des heures. Pour ceux qui souhaitent participer, rendez-vous sur WMTree.org pour voir comment vous pouvez participer à l'initiative de plantation d'arbres.