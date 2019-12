Warner Music Nashville se joint au Parti pour des crédits musicaux normalisés

Les crédits complets sont tombés au bord du chemin depuis que les téléchargements numériques et le streaming ont pris le relais. Maintenant, Warner Music annonce une étape majeure vers des crédits musicaux standardisés pendant la phase de production.

L’effort pour des crédits standardisés fait partie de la campagne Behind the Record de la Recording Academy. La campagne des médias sociaux de l'Académie a été lancée en octobre pour sensibiliser les personnes qui contribuent au processus de création de chansons aux crédits musicaux complets.

Warner a fait appel à la startup de technologie musicale Sound Sound pour l'aider à standardiser ses crédits musicaux au moment de la création. La société basée à Memphis contribue également à lier les intégrations à une meilleure comptabilité des redevances et des paiements. Maintenant, la sortie de "God’s Country" de Blake Shelton est l’un des premiers moteurs de cette initiative.

Le processus fonctionne en rassemblant et en saisissant toutes les informations pendant l'enregistrement de la piste. Sound Credit transmet ensuite ces informations aux principaux labels – dans ce cas, Warner Music Nashville. Il est livré dans un format numérique appelé Recording Information Notification (RIN).

À partir de là, les informations RIN pour chaque piste peuvent être fournies à des services de streaming tels que Pandora et Spotify. Pandora a annoncé son soutien au générique complet des chansons en octobre lorsque la campagne Behind the Record a été lancée.

«Nous croyons qu'il faut donner du crédit là où il est dû. C'est pourquoi nous sommes ravis d'annoncer que Pandora affiche maintenant des crédits de chansons complets pour des millions de pistes dans notre immense bibliothèque musicale, mettant en évidence toutes les personnes – à la fois devant le micro et dans les coulisses – qui ont joué un rôle dans le création de vos morceaux préférés », a récemment déclaré Pandora.

Les crédits complets standardisés peuvent désormais être délivrés directement du processus de production aux principaux labels. Il s'agit d'un jalon important sur la voie à suivre pour que toutes les personnes impliquées dans le processus créatif soient documentées – et payées.

Ce développement est essentiellement le début de la livraison de bout en bout pour les crédits de musique numérique. Maintenant, tout ce dont nous avons besoin, c'est de plus de services de streaming numérique s'engageant à afficher des crédits complets avec leurs pistes. Cela comprend également des détails complets sur l'écriture de chansons et l'éditeur, une absence flagrante qui a entraîné des problèmes de paiement quasi désastreux pour des plateformes comme Spotify.

