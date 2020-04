Warner Music signe un accord exclusif avec African Music Company Africori

Warner Music Group (WMG) a investi dans Africori, une plate-forme de musique numérique de premier plan pour les artistes africains et les maisons de disques.

WMG a annoncé l’accord ce matin et a envoyé les détails à Digital Music News. Selon les termes de l’accord, ADA, propriété de Warner, la sous-marque de développement d’artistes et de distribution de musique du label, commercialisera et promouvra les artistes Africori existants à l’étranger. En outre, ADA s’efforcera d’élargir sa portée sur les principaux marchés africains dans le cadre du partenariat et aura des opportunités exclusives de signer des accords de licence mondiaux avec tous les nouveaux artistes Africori.

Avec plus de 6 500 artistes et 700 labels à son actif, Africori est la plus grande plateforme de musique numérique d’Afrique subsaharienne; la marque détient une part majoritaire des industries musicales de plusieurs pays africains.

S’exprimant sur l’accord Africori dans une déclaration, Alfonso Perez Soto, vice-président exécutif de WMG pour l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient et l’Afrique, a déclaré: “Je suis ravi que nous collaborions avec Africori – et Yoel Kenan en particulier – comme ils” Nous avons été des pionniers, luttant pour les intérêts des artistes et de l’industrie musicale en Afrique. Nous pouvons exploiter la puissance de notre réseau mondial pour offrir leur grande musique africaine à un public véritablement mondial. »

Le PDG d’Africori, Yoel Kenan, a pour sa part déclaré: «Le marché de la musique en Afrique commence à gagner du terrain et cet accord signifie que nous sommes bien placés pour soutenir nos artistes à mesure que de nouvelles opportunités s’ouvrent.»

Le partenariat de WMG avec Africori est le dernier d’une série d’initiatives de grande envergure conçues pour s’implanter sur des marchés internationaux de la musique en développement rapide et de plus en plus lucratifs.

Plus tôt ce mois-ci, la maison de disques Big Three a lancé une succursale au Vietnam, avec la dirigeante de la technologie Lisa Nguyen à la tête de l’opération en tant que directrice générale. Et en mars, Digital Music News a été signalé pour la première fois que WMG avait officiellement inauguré sa filiale Warner India, avec Jay Mehta, vétéran de Sony Music India, comme directeur général.

Pendant ce temps, la première plateforme de streaming de musique en Afrique, Boomplay, a rassemblé plus de 60 millions d’utilisateurs. À la fin de l’année dernière, le service a signé un accord de licence majeur avec Sony Music Entertainment (SME), ayant déjà conclu des accords avec Warner, Universal Music Group (UMG) et Merlin.