Warner Music, Sony Music, Universal Music se retirant de SXSW

Les trois grandes maisons de disques – Universal Music Group, Warner Music Group et Sony Music Entertainment – ont rejoint la liste toujours croissante des entreprises et des professionnels pour obtenir leur soutien du Sud par le Sud-Ouest (SXSW) 2020 en raison du coronavirus (COVID-19) préoccupations.

Warner Music Group (WMG) a décidé de ne pas envoyer d’employés au méga-festival d’Austin, au Texas, qui devrait débuter le 13 mars. La note interne annonçant la décision notait que les participants auront un risque relativement faible d’être infecté par COVID-19, avant de souligner que le choix était une “mesure de précaution” en réponse à la foule mondiale que SXSW devrait attirer.

Universal et Sony n’ont pas encore publié de déclarations officielles sur SXSW 2020, mais plusieurs sources ont noté que les deux sociétés avaient diffusé leurs propres mémos internes, qui conseillaient aux employés d’éviter tout rassemblement important jusqu’à ce que l’épidémie de coronavirus éclate. Hier, Ultra Miami a été annulé et la Calle Ocho de Miami a emboîté le pas aujourd’hui. Certains spéculent sur le fait que Coachella pourrait bientôt être abandonnée en raison des craintes liées aux coronavirus.

Cette semaine, Facebook, Twitter, Apple, Netflix, Vevo, Intel, TikTok et plusieurs autres sociétés importantes se sont retirées de SXSW 2020.

Malgré ces annulations et les signatures de plus de 53 000 fans concernés, qui réclament tous le report de SXSW, les organisateurs du méga festival prévoient de poursuivre l’événement de 10 jours. Ces organisateurs ont travaillé aux côtés d’Austin Public Health pour mettre en œuvre des mesures de sécurité et minimiser le risque de transmission de COVID-19.

Plus tôt dans la journée, le président Trump a signé un projet de loi de dépenses de 8,3 milliards de dollars destiné à stopper la propagation du coronavirus et à traiter ceux qui sont infectés. La législation a été adoptée par le Congrès avec un soutien bipartisan écrasant.

Le Royaume-Uni a indiqué ce matin que 163 de ses citoyens avaient reçu un diagnostic de COVID-19. L’Allemagne a révélé 100 cas supplémentaires, portant le total national à 534, et le Vatican, qui compte environ 1 000 habitants, a identifié sa première victime de coronavirus. L’Italie environnante a signalé plus de 3 800 cas de COVID-19, la plupart de tous les États européens.

La Corée du Sud, le pays asiatique le plus durement touché à part la Chine, a confirmé plus de 300 nouvelles infections à COVID-19 du jour au lendemain, portant le total national à 6 593.