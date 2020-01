Warner Music Turkey met officiellement les voiles; Ouverture des bureaux d’Instanbul

Warner Music ouvre un bureau à Istanbul, en Turquie, renforçant ainsi son partenariat avec Doğan Music.

Le nouveau bureau affilié travaillera avec Doğan pour développer les carrières internationales des artistes émergents et établis du pays. Le bureau contribuera également à accroître la présence du catalogue Warner dans le pays.

Warner a en outre nommé Gülce Özyeşilpınar directeur général de Warner Music Turkey. Elle rendra compte à Alfonso Perez-Soto, vice-président exécutif de Warner Music pour l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient et l’Afrique.

La société considère la Turquie comme un «marché émergent à croissance rapide». Plus de deux millions de Turcs paient actuellement un service de streaming musical, le streaming représentant environ 60% des revenus de la musique dans le pays.

L’année dernière, le marché de la musique dans le pays a augmenté de près de 15%, à plus de 42 millions de dollars. Ce n’est pas une situation isolée, et suggère que les méga-labels comme Warner Music Group continueront de raviver les avant-postes mondiaux une fois affaissés. Tout récemment, Universal Music Group a doublé sa présence en Afrique, ce qui n’est qu’un exemple d’une industrie mondiale de la musique enregistrée qui renaît.

Perez-Soto a publié une déclaration conjointement avec l’annonce.

Il a déclaré: «Nous sommes extrêmement heureux de renforcer notre présence en Turquie et de nous associer à Doğan sur des campagnes d’artistes qui auront un impact ici et dans le monde. Il s’agit d’un moment historique pour Warner Music – un véritable retour au pays d’Ahmet Ertegün, le fondateur légendaire d’Atlantic Records. »

Özyeşilpınar a également publié une déclaration. Elle a déclaré: «Je suis tellement fière d’être la première dirigeante de Warner Music Turkey. J’ai hâte de travailler avec nos amis de Doğan pour dynamiser notre soutien mondial pour notre liste commune. »

Maintenant, la question est de savoir si un meilleur pipeline musical turc – à l’intérieur et à l’extérieur du pays – produira une scène musicale mondiale différente. Cela a certainement été le cas avec des scènes bouillonnantes dans des pays comme la Colombie et Porto Rico, où une connectivité mondiale illimitée a contribué à enflammer une multitude d’artistes et de styles locaux.