Warrior Soul: Vidéo multi-caméras du concert d'Athènes

Rockway.gr a ​​téléchargé des séquences vidéo multi-caméras de ÂME DU GUERRIERdu 27 septembre 2019 au AN Club d'Athènes, en Grèce. Découvrez-le ci-dessous.

ÂME DU GUERRIERdernier album studio de, intitulé "Maladie Rock 'N' Roll", est sorti en juin via Livewire/Dossiers de fret.

Pour le disque, chanteur Kory Clarke a utilisé la même équipe d'écriture et les mêmes musiciens qui ont joué sur les acclamés de 2017 "Retour sur le fouet" LP.

L'album a été produit par Clarke et Adam Arling. Il a été mélangé et maîtrisé par Miguel Martins et conçu par Adam Arling. La pochette de l'album a été créée par Mark Procter.

ÂME DU GUERRIER a sorti un trio d'albums sur le Geffen label majeur dans les années 90, à commencer par ses débuts classiques en 1990, "La dernière décennie du siècle mort".

Après s'être scindé en 1995 après la sortie de "Les Playboys de l'ère spatiale", ÂME DU GUERRIER a été ressuscité en 2007 par Clarke, qui a publié plusieurs albums depuis: "Détruisez la machine de guerre" (2008), "Doigt moyen raide" (2012) et ce qui précède "Retour sur le fouet" et "Maladie Rock 'N' Roll".



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n'approuve ni ne garantit l'exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens "Signaler à Facebook" et "Marquer comme spam" qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu'à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l'action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de "masquer" les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de "bannir" les utilisateurs qui enfreignent les conditions d'utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l'utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur "interdit" ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l'utilisateur "interdit" ne seront visibles que par l'utilisateur et ses amis Facebook).