Watch Code Orange présente un spectacle de lancement de record pour un lieu vide

Le groupe hardcore de Pittsburgh Code Orange a diffusé en direct leur performance dans un théâtre Roxian vide à Pittsburgh, en Pennsylvanie via Twitch. L’émission était prévue comme leur soirée de sortie record pour leur quatrième LP Underneath – sorti le vendredi 13 mars via Roadrunner – avant que le lieu ne reporte toutes ses émissions prévues en mars en raison de problèmes de coronavirus. Découvrez la vidéo de l’émission ci-dessous.

Le spectacle devait présenter Every Time I Die, Zao, Jesus Piece, Machine Girl et Facewreck comme premiers groupes. Le chanteur principal Jami Morgan n’a brisé le quatrième mur qu’une seule fois, remerciant les fans d’avoir écouté et critiqué les «ratfucks en charge» qu’il jugeait responsables de l’aggravation de la pandémie. La production comprenait plusieurs vidéos chargées de CGI projetées sur scène et entrecoupées dans le flux parmi des prises de vue en direct du groupe se produisant dans la salle vide de 1470 personnes. Le flux Twitch a culminé à près de 13 000 téléspectateurs simultanés.

.