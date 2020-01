Watch Of Monsters And Men couvre les «Cercles» de Malone

Le groupe de folk-rock islandais Of Monsters and Men a récemment fait une halte à la station de radio australienne Triple J où ils ont couvert le hit n ° 1 de Post Malone, Circles.

Leur interprétation épurée et dépouillée ralentit le tempo et ajoute de belles harmonies vocales, ce qui rend la chanson la sienne.

Le choix de reprises du groupe est particulièrement opportun, car les “ Cercles ” de Malone reviennent cette première fois sur le Billboard Hot 100 (présenté le 11 janvier) après sa première apparition le 25 novembre 25. “ Circles ” est devenu le quatrième de Post Malone N ° 1 du US Billboard Hot 100 et son premier en tant que seul artiste crédité sur une piste.

Le groupe était également sur place pour dernier single “Alligator” de leur album acclamé par la critique Fever Dream. Initialement sorti en juillet, Fever Dream a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès Top Rock Albums de Billboard.

Of Monsters and Men poursuit sa tournée Fever Dream World, avec des dates dans toute l’Asie en janvier avant de se rendre aux États-Unis en mai pour jouer au Shaky Knees Festival à Atlanta, en Géorgie, le 1er mai. Le groupe joue plusieurs festivals cet été, notamment Bottlerock en Californie, Hurricane Festival en Allemagne, Lollapalooza à Stockholm et Ilosaarirock Festival en Finlande, entre autres.

Le groupe a également récemment sorti un nouveau clip d’animation pour le single «Guerres» en décembre. Expliquant le visuel trippy, le groupe a déclaré:

«Les visuels de notre album Fever Dream sont inspirés par d’autres thèmes mondains, rêveurs et d’horreur. Pour la vidéo «Wars», nous voulions continuellement construire sur ces thèmes tout en la gardant insouciante et amusante. Réaliser une vidéo animée était la meilleure façon de procéder. Nous avons retrouvé le duo étonnant et créatif WeWereMonkeys avec qui nous avons collaboré par le passé sur des vidéos pour “Little Talks” et “King and Lionheart”. “Wars” concerne la “guerre” entre votre conscient et votre subconscient et la vidéo capture ce que c’est que d’être tiré entre ces deux mondes. “

Visitez le site officiel de l’artiste pour les détails du billet et consultez l’itinéraire complet de sa visite.