«Waterloo»: quand Abba a pris d’assaut le classement des célibataires

Six jours avant Noël 1973, ABBAAgnetha, Bjorn, Benny et Anni-Frid étaient au Metronome Studio à Stockholm, en Suède. Ils étaient là pour enregistrer une chanson qu’ils espéraient peut-être réussir un peu mieux que leur précédente tentative de devenir la candidature de la Suède au concours Eurovision de la chanson, qui se tiendra à Brighton, en Angleterre, en avril suivant. En février 1973, leur chanson «Ring Ring», écrite par Bjorn et Benny avec Stig Anderson, avait terminé troisième du concours de présélection pour l’Eurovision. Ce nouvel enregistrement allait tout changer, alors que le groupe rencontrait leurs «Waterloo. »

En février, la nouvelle chanson a remporté Melodifestivalen 1974 pour devenir le candidat suédois à la finale de l’Eurovision le 6 avril. La chanson, intitulée «Honey Pie» quand elle a été écrite pour la première fois, parle d’une fille qui est sur le point de se rendre à la romance, comme Napoléon a dû se rendre à la bataille de Waterloo en 1815. Lors du vote, «Waterloo» a gagné par six points de En Italie et sans entrée en France, les chances d’ABBA n’ont pas été entravées par des problèmes de fierté nationale offensés de quelque manière que ce soit. «Waterloo» a été classée première par la Finlande et la Suisse, mais a récolté les fameux «points nuls» de cinq pays, dont l’Italie et le Royaume-Uni.

ABBA a été un gagnant inhabituel de l’Eurovision, en ce sens qu’il a rompu avec la tradition et a chanté sa chanson en anglais plutôt que dans sa langue maternelle. Cela les a peut-être aidés à gagner le concours et cela les a certainement aidés à prendre d’assaut les charts pop britanniques. Sorti le 12 mars au Royaume-Uni, ‘Waterloo’ est entré dans le classement le 20 avril et deux semaines plus tard, le 4 mai, il est passé au n ° 1, où il est resté pendant deux semaines. L’amour de la Grande-Bretagne avec le groupe était en cours.

Ce n’est pas seulement au Royaume-Uni qu’ABBA a pris d’assaut les charts. La chanson a dominé les best-sellers en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Allemagne de l’Ouest, en Irlande, en Norvège, en Afrique du Sud et en Suisse, atteignant également le Top 3 en Autriche, en France, aux Pays-Bas et en Espagne, et atteignant le n ° 6 en Amérique.

À la maison en Suède, ce qui est peut-être surprenant, ‘Waterloo’ n’a pas réussi à se classer n ° 1, ni dans la version suédoise, qui a culminé au n ° 2, ni dans la version anglaise, qui est arrivée au n ° 3. Mais c’était loin d’être une mauvaise nouvelle dans leur propre pays. L’album d’ABBA à Waterloo a été classé n ° 1 sur la carte suédoise, qui était à la fois une liste combinée de singles et d’albums.

L’album d’Abba à Waterloo est désormais disponible dans un format de luxe avec l’album original et huit titres bonus. Les sélections bonus incluent toutes les différentes versions de ‘Waterloo’ en suédois, français et allemand, ainsi qu’un mélange alternatif de la version anglaise. Il y a aussi la version suédoise de ‘Honey, Honey’, le remix de ‘Ring Ring’ sorti pour la première fois sur l’édition américaine de l’album de Waterloo, le remix unique de ‘Ring Ring’ sorti comme suite de ‘Waterloo’ dans le Royaume-Uni et la version espagnole de «Hasta Mañana».

«Waterloo» est également présenté sur la compilation définitive de la carrière de hitmaker d’ABBA, Gold: Greatest Hits, qui a été réédité pour son 25e anniversaire sous forme de vinyle vinyle en édition limitée, le 30 juin 2017. Le set 2LP est appuyé sur des poids lourds de haute qualité Vinyle de 180 grammes, avec une carte pour le téléchargement MP3.

