Waxahatchee annonce un nouvel album et une tournée, partage la nouvelle chanson «Fire»: écouter

Waxahatchee est de retour. Katie Crutchfield a annoncé le nouvel album de Saint Cloud et elle a également partagé la nouvelle chanson “Fire”. Écoutez ci-dessous. Saint Cloud arrive le 27 mars via Merge.

En plus de la nouvelle musique, Crutchfield a annoncé une tournée ce printemps, qui comprend des dates avec Bonny Doon, Mirah et Radiator Hospital. Trouvez ces dates ci-dessous.

Katie Crutchfield a enregistré Saint Cloud à l’été 2019 à Tornillo, au Texas Sonic Ranch et à Stuyvesant, New York’s Long Pond. Brad Cook a produit l’album, qui comprend des contributions du guitariste / claviériste Josh Kaufman, du batteur / percussionniste Nick Kinsey et du groupe de soutien Bonny Doon. Crutchfield a déclaré à propos de la nouvelle chanson dans un communiqué:

L’idée et la mélodie de «Fire» ont été imaginées en conduisant sur le

Mississippi River de Memphis à West Memphis, AR, soleil reflétant

hors de l’eau qui a littéralement fait briller West Memphis. Les chansons

écrit par moi, pour moi. Il s’agit du dialogue interne de la honte

les erreurs que vous avez faites dans le passé et la façon dont nous

nous battre lorsque nous glissons. C’est censé être un peu personnel

pep talk. Si je peux m’aimer inconditionnellement, alors je peux bouger

à travers le monde un peu plus facile. Si je peux accepter que je n’ai qu’un

vue partielle de l’univers, et que je ne peux pas tout savoir ou

contrôler beaucoup de tout, alors je peux respirer un peu plus facilement, prendre

mieux prendre soin de moi et être plus proche de ma propre vérité.

Saint Cloud:

01 Oxbow

02 Je ne peux pas faire grand-chose

03 Feu

04 Lilas

05 L’Œil

06 Enfer

07 sorcières

08 Guerre

09 Arkadelphia

10 Ruby Falls

11 St. Cloud

.