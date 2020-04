Waxahatchee couvre «So hot you are Hurting My Feelings» de Caroline Polachek: Écoutez

Waxahatchee a récemment interprété une reprise du morceau Pang de Caroline Polachek «So Hot You’s Hurting My Feelings». Katie Crutchfield a joué une interprétation acoustique de la chanson lors d’un tournage dans les studios de SiriusXM à Los Angeles. Découvrez-le ci-dessous.

La semaine dernière, Waxahatchee a sorti le nouvel album de Saint Cloud. Elle a récemment parlé à Pitchfork pour «32 artistes sur la musique vers laquelle ils se tournent pendant la crise du coronavirus».

