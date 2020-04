«We Will Rock You» de Queen obtient une refonte pour soutenir le NHS britannique

Le NHS Charities Together du Royaume-Uni, qui représente, soutient et défend le travail des organismes de bienfaisance officiels du National Health Service, a lancé l’appel #OneMillionClaps pour collecter les fonds nécessaires d’urgence pour soutenir les agents de santé, car ils risquent leur vie au milieu de la crise COVID-19 . Pour aider à sensibiliser le public, ils sortent une version réenregistrée de l’hymne de Queen’s 1977, «We Will Rock You», ainsi qu’un court métrage interprété par le comédien David Walliams.

La version mise à jour de “We Will Rock You” de Queen’s est parfaitement adaptée à la campagne, avec un chœur chantant: “Nous disons, nous disons merci!” aux infatigables médecins, infirmières, employés et bénévoles du NHS.

Dans le cadre du NHS Charities Together’s Appel urgent COVID-19 campagne, #OneMillionClaps exhorte les Britanniques à donner cinq livres en envoyant «CLAP» au 70507. Ils sont également encouragés à envoyer des messages de soutien au NHS, qui travaille sans relâche pour aider les patients infectés par le coronavirus. Au cours des deux dernières semaines, le pays a rendu hommage à ses agents de santé tous les jeudis soirs, avec une salve d’applaudissements, dans le cadre de la campagne de la fondation «Clap For Our Carers».

Dans une déclaration officielle, Ellie Orton, directrice générale de NHS Charities Together, a déclaré: «Comme tout le monde, j’ai été incroyablement ému par les millions d’entre nous montrant notre soutien public à nos services de santé au cours des deux derniers jeudis soirs. J’espère vraiment que #OneMillionClaps inspire ceux qui peuvent faire un don qui fera une réelle différence pour le personnel et les bénévoles incroyables qui sauvent quotidiennement des vies et luttent contre cet horrible virus en notre nom. »

Initialement sorti en 1977 Nouvelles du monde, «We Will Rock You» est devenu un hymne de stade entendu dans le monde entier, grâce à son rythme régulier de claquements de mains et de piétinements. La chanson, qui a été intronisée au Grammy Hall of Fame en 2008, a été placée sur la liste des chansons du siècle de la RIAA et a été classée parmi les 500 plus grandes chansons de tous les temps de Rolling Stone en 2004.

