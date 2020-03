Weezer a un nouveau jeu en ligne et c’est assez dur

Weezer a sorti un nouveau jeu de tir à défilement horizontal appelé “The End of the Game”, conçu pour promouvoir leur single Van Weezer du même nom. Le jeu, qui peut être joué dans votre navigateur Web, vous permet de choisir votre membre préféré du groupe pour affronter un énorme boss extraterrestre avec un pistolet laser. Les joueurs peuvent gagner des vies supplémentaires sous la forme de références Weezer – une boîte de porc et de haricots, un pot de cire de surf, vous avez l’idée.

C’est un jeu étonnamment dur et bien conçu qui a été développé par Jason Oda, qui a précédemment travaillé sur des jeux par navigateur pour des artistes tels que Skrillex. (Alerte spoiler: Aller au coffre au trésor à la fin ne vous décevra finalement. N’hésitez pas à essayer le trampoline, cependant.) Découvrez le jeu ici.

Le dernier long métrage de Weezer, Weezer (The Black Album), est sorti l’année dernière. Van Weezer est sorti le 15 mai via Crush / Atlantic.

