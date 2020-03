Wendy Dio dit que c’est son “ travail dans la vie en ce moment ” de maintenir la musique et l’héritage de Ronnie James Dio en vie

Dans une récente interview avec l’Australie Subculture Entertainment, Wendy Dio, épouse et manager de longue date du chanteur légendaire Ronnie James Dio (SABBAT NOIR, DIO, ARC EN CIEL) a discuté des possibilités de licence qu’elle recherche pour le travail de son défunt mari. Depuis son décès en 2010, Wendy A gardé Ronnie aux yeux du public, en grande partie à travers les débats Visite «hologramme» de Dio. Plus récemment, Wendy, en coopération avec BMG, a publié une série de rééditions de vinyles couvrant Ronniecarrière solo.

“RonnieLe décès sera de dix ans cette année et nous avons deux millions et demi [fans] sur Facebook“, a-t-elle dit (entendre l’audio ci-dessous).” Le film «Quatre-quatre», ils utilisent «Rainbow In The Dark» dans ce film. Il y a une émission de télévision ici appelée «Stranger Things» et ils m’ont juste demandé la permission d’utiliser le t-shirt pour la prochaine série. J’ai trouvé une jeune famille appelée LILAS et ils font une interprétation fantastique de «Rainbow In The Dark». Je ne sais pas si tu l’as entendu. C’est bien. Nous allons les avoir à «Ride For Ronnie» effectuer. Je pense que c’est super. Jeunes enfants, c’est la première fois que des enfants écoutent la musique de leurs parents. “

Au sujet de la façon dont elle décide où accorder une licence Ronniele travail, Wendy “Je pense que cela a à voir avec la qualité du projet. Évidemment, je ne peux pas dire oui à tout, mais nous pensons que nos projets sont bons et nous leur accordons une licence. J’ai senti que le «Quatre-quatre» le film était parfait pour cela et «Stranger Things», les jeunes enfants adorent ce spectacle. Je veux vraiment garder RonnieLa musique et l’héritage sont vivants et c’est ce que je veux vraiment faire. C’est mon travail dans la vie en ce moment. “

Comme indiqué précédemment, Wendy travaille avec le légendaire journaliste rock Mick Wall sur Ronnie‘autobiographie tant attendue, prévue en 2021. Le livre a été écrit aux trois quarts avant la mort du chanteur et devait initialement être publié il y a plusieurs années via Livres MTV.

Également prévu en 2021, un documentaire qui couvrira Diola carrière de ses premiers jours avec ELFE à son projet final, PARADIS ENFER. C’est le premier documentaire sur Dio être pleinement autorisé par la succession de l’artiste. BMG est à la fois financier et producteur exécutif du film, avec tous les droits disponibles dans le monde entier.

Ronnie James Dio est décédé d’un cancer de l’estomac le 16 mai 2010, à l’âge de 67 ans. Quelques mois après sa mort, Livres MTV a annoncé son intention de publier ses mémoires, qui à l’époque allaient être appelés “Arc-en-ciel dans le noir: l’autobiographie de Ronnie James Dio”.

Dio était reconnu dans le monde entier comme l’un des chanteurs les plus grands et les plus influents de l’histoire du heavy metal. Le chanteur, qui enregistrait et tournait avec SABBAT NOIR ramification PARADIS ENFER avant sa maladie, a été diagnostiqué d’un cancer de l’estomac à la fin de 2009. Il a subi une chimiothérapie et a fait ce qui est maintenant sa dernière apparition publique en avril 2010 au Revolver Golden Gods Awards à Los Angeles.



