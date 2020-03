Westerman annonce le premier album de votre héros n’est pas mort, partage une nouvelle chanson: écouter

Westerman a annoncé son premier album. Il s’appelle Your Hero Is Not Dead et arrive le 5 juin via Partisan. L’auteur-compositeur-interprète né Will Westerman a également partagé un nouveau single intitulé «Think I’ll Stay», qui a commencé comme une «rumination sur la douleur chronique». Trouvez cela ci-dessous.

Westerman avait ceci à dire sur la chanson:

J’ai écrit ça pendant que je bougeais beaucoup. Je pensais à une chronique

état douloureux au début. Cette douleur est un type très spécifique, mais

Je pense qu’il y a une douleur inévitable que tout le monde va

juste en étant vivant. Un ami me parlait de la façon dont ils

va travailler jusqu’à ce qu’ils aient 80 ans, alors quel est le

différence. Dans la chanson, j’essaie de dire que ça vaut la peine de rester

autour. C’est une sorte d’affirmation vertigineuse de l’être.

