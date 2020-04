Wet Baes et Gil Cerezo donneront un concert en ligne gratuit!

Béni et loué est le génie qui occupe les réseaux sociaux non seulement pour stimuler l’industrie de la musique au Mexique, mais aussi pour les marques qui nous donnent un espace pour s’éloigner du canapé et voir un écran qui ne nous fait pas nous concentrer sur le travail , mais en musique; en laissant même quelques minutes des 4 murs qui nous entourent, comme c’est le cas de Absolut avec ses nouveaux concerts numériques.

Home Tunes

Pour que vous ne manquiez pas d’écouter de la musique le week-end, ou même de prendre un verre avec des amis le jeudi, Absolut arrive avec ses concerts à distance Home Tunes. Toujours innovant, Absolut apporte la fête chez vous vous n’avez donc pas à le quitter avec une programmation qui promet de vous activer et de vous faire passer bien plus qu’un bon moment.

La fête a débuté jeudi dernier le 2 avec Jesse Baez, et selon qui doit allumer la nuit, les réunions ont lieu à différents jours de la semaine, oui, pendant la semaine aussi! et ils sont entièrement gratuit et en direct Ici, vous pouvez consulter toutes les heures et dates officielles sur Instagram, et à partir des comptes des artistes, vous pouvez voir les vies.

Ici, nous vous laissons les dates et les événements à venir pour que vous puissiez demander votre Absolut (qui Il n’y a aucun frais de livraison et -30% de réduction), composez votre cocktail séduisant et habillez-vous avec la musique que vous aimez le plus:

Samedi 18 avril: Ilse Hendrix.

Mercredi 29 avril: Wet Baes.

Jeudi 23 avril: Noa Sainz.

Jeudi 30 avril: Gil Cerezo.