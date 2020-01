Weyes Blood élargit sa tournée 2020

Weyes Blood a élargi sa tournée «A Lot Has Changed». Après les dates de février et mars en Océanie, elle jouera des spectacles américains en mars et avril, des spectacles européens en juin, puis retournera aux États-Unis pour des concerts de juillet et août. Retrouvez son emploi du temps sur le site Sub Pop. Achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

L’année dernière, Weyes Blood a sorti Titanic Rising. Lisez l’interview de Pitchfork en 2019 “Weyes Blood trouve de l’espoir dans un monde qui va en enfer.”

