Weyes Blood se produira en direct sur Instagram avec Pitchfork

Pitchfork a le plaisir d’annoncer que Weyes Blood jouera un concert à domicile qui sera diffusé en direct sur Instagram ce soir (25 mars) à 22h. Est. Vous pouvez vous connecter sur Instagram de Pitchfork. Découvrez l’affiche de Online Ceramics pour le spectacle, ainsi qu’une photo d’isolement de Weyes Blood (par Luigi Reed), ci-dessous.

Weyes Blood terminait une tournée australienne lorsque les artistes ont commencé à annuler des spectacles en masse en raison de l’épidémie mondiale de COVID-19. Elle est rentrée chez elle après la visite et prévoit de rester isolée jusqu’à ce que les autorités sanitaires disent qu’il est sûr de mettre fin à la quarantaine.

“Aux États-Unis et ailleurs, il y a et il y aura beaucoup d’annulations et de reprogrammations de spectacles – les musiciens vont prendre un coup assez sérieux”, a déclaré Weyes Blood à ses fans le 12 mars. “Gardez-nous dans vos cœurs”. Achetez les disques des gens et vendez! Les groupes font la promotion de leur musique et tirent la majeure partie de leurs revenus des tournées. N’oubliez pas d’échapper au paysage infernal de la modernité en écoutant de la nouvelle musique qui sort en ce moment – mon cœur va vraiment aux gens qui sortent des disques à ce moment-là et qui aimeraient être entendus. »

L’année dernière, Weyes Blood a sorti Titanic Rising. Lire l’interview «Weyes Blood trouve de l’espoir dans un monde qui va en enfer».

