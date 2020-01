What A Terrible World, What A Beautiful World: The December -’s «Concept-Free» Classic

Les Decemberists n’avaient rien à prouver quand ils ont sorti leur septième album, What A Terrible World, What A Beautiful World, le 20 janvier 2015. Le groupe de folk-rock basé en Oregon, dirigé par le chanteur et compositeur incontournable Colin Meloy, avait amassé un catalogue acclamé de disques datant de 2002 Castaways And Cutouts, gagnant un public dévoué dans le monde entier avec leur marque idiosyncrasique de paroles éloquentes et littéraires et de musique de genre.

“Je jetterais des chansons et verrais ce qui s’est passé”

La plupart des chansons de What A Terrible World… ont été écrites pendant la pause du groupe après The King Is Dead en 2011, et le processus d’enregistrement a adopté une approche de forme libre qui reposait largement sur la collaboration. Meloy, avec le guitariste Chris Funk, la pianiste (et multi-instrumentiste) Jenny Conlee, le bassiste Nate Query et le batteur John Moen, se sont simplement réunis en studio et se sont laissés jouer.

«Souvent, le groupe n’entendait même pas de démos», a révélé Meloy dans une interview à Radio.com, ajoutant qu’ils «ne savaient pas vraiment quelles chansons nous allions enregistrer. Nous nous sommes juste présentés, tous assis ensemble dans la salle et je jetterais des chansons là-bas et nous verrions ce qui s’est passé. “

La productrice Tucker Martine a vu qu’une grande partie de l’album a été retracée en direct, et Meloy a décrit le disque comme une réversion enthousiaste à l’ancienne, après les joies réduites de leur précédent effort imprégné de racines, The King Is Dead, que le chanteur avait considéré comme «un exercice de retenue».

Alors que beaucoup de leurs sorties précédentes étaient considérées comme des albums conceptuels – comme The Crane Wife de 2006, qui s’inspire de la tradition des contes japonais – What A Terrible World… a été conçu comme un changement radical de rythme. Ce devait être, comme l’appelait Meloy, «sans concept».

Un monde de beauté et d’horreur

Bien qu’il n’y ait pas de grand concept unificateur derrière l’album, quelques thèmes similaires font écho à travers ses 14 pistes. Le titre de What A Terrible World… provient d’une réplique de l’avant-dernière chanson, «12/17/12», écrite sur le tournage de l’école de Sandy Hook. Dans la chanson, Meloy lutte pour réconcilier le mal monstrueux dans le monde avec son propre état de satisfaction personnel. Cette idée, d’un monde binaire composé à la fois de beauté et d’horreur, peut être vue sous la surface de plusieurs autres pistes.

“Cavalry Captain”, la deuxième chanson jubilatoire de l’album, évoque la célèbre Charge Of The Light Brigade, la manœuvre militaire fatale qui a été immortalisée dans le poème d’Alfred Lord Tennyson, trouvant, dans cette dernière position de fin de vie, un sentiment de valeur.

Les paroles de «Philomena» sont parmi les plus sales que les décembreistes se soient jamais engagées à enregistrer. Avec les choeurs de Rachel Flotard et Kelly Hogan, la courte piste juxtapose une mélodie joyeuse, influencée par les années 50 avec des métaphores pour les organes génitaux féminins et des paroles osées sur le sexe oral. Le ton revient vers le courant dominant pour le morceau suivant, “Make You Better”, une ballade émouvante et pop qui est sortie en tant que premier single de l’album.

D’autant plus beau…

What A Terrible World… garde sous contrôle certaines des prétentions les plus livresques du groupe, mais on leur laisse libre cours à «Lake Song», une chanson auto-parodique écrite du point de vue d’un amant repoussé. “Et toi, tout sibyllin, allongé dans ton banc / Tu m’as mis en lambeaux, tu m’as attaché à toi”, chante Meloy, s’adonnant à sa fascination pour le langage.

«Anti-Summersong» est un engagement encore plus direct avec le passé des décembreistes – écrit en réponse à (et réprimandant) certaines de leurs chansons saisonnières les plus folles, notamment «Summersong», qui figurait sur The Crane Wife. Meloy avait également chanté l’été sur des morceaux comme ‘July, July’ et ‘June Hymn’. “Anti-Summersong” comprend une section de cordes et un bel harmonica joué par Meloy lui-même.

L’album regorge d’autres faits saillants, dont le traditionnel Carolina Low, le mineur «Better Not Wake The Baby» et le bidonville «Easy Come, Easy Go». Mais c’est peut-être le dernier morceau de What A Terrible World…, «A Beginning Song», qui résonne le plus profondément – une réflexion poétique et affirmative sur certains des thèmes de l’album. En écoutant cela, il est facile de croire qu’il s’agit vraiment d’un monde magnifique – d’autant plus pour l’album triomphant de The Decemberists.

