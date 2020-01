Whisky A Go Go: quand LA Rock a gouverné le Strip

Situé sur un coin poussiéreux de Sunset Strip, le Whisky a Go Go est un morceau d’histoire musicale vivante. Aucun autre lieu du célèbre bloc de rock de LA ne peut prétendre à autant de performances légendaires. Il a propulsé la scène musicale de Los Angeles pendant plus de 50 ans et a introduit une génération entière de musique – des Byrds et du champ de Buffalo Spring à Frank Zappa et les portes – au reste du monde.

Une discothèque ornée sur le thème de Paris à Hollywood semble être un endroit improbable pour l’âge d’or du rock LA, mais rien sur le Whisky n’était ordinaire. De ses débuts fastueux à son apogée de hair metal, nous retraçons l’histoire de l’un des clubs les plus légendaires d’Amérique.

Remettez le Sunset Strip sur la carte

Ouvert par Elmer Valentine, un ancien flic de Chicago, il allait entrer dans les panthéons de l’histoire de la musique pour lancer la carrière de certaines des plus grandes icônes de Los Angeles et créer le modèle pour les clubs de rock du monde entier. Capitaliser sur le vide laissé après que tous les grands artistes ont décampé dans le désert pour jouer dans les grandes salles de Vegas en plein essor au lieu des boîtes de nuit locales, le club de Valentine a remis le Strip sur la carte de la conscience culturelle à plus d’un titre.

Depuis sa soirée d’ouverture en janvier 1964, le Whisky a été un succès, avec Johnny Rivers jouant sa marque de rock, de rythme et de soul frite du Sud à une foule de stars hollywoodiennes tandis que des DJ féminines se sont écrasées dans des cages au-dessus de la piste de danse – libérant efficacement le ‘go-go engouement pour l’Amérique.

Le club a été vendu pratiquement tous les soirs avec des stars comme Cary Grant, Johnny Carson et Les Beatles tenant la cour dans ses cabines rouges capitonnées. L’idée de Valentine de faire tourner par les DJ féminines les derniers tubes entre les live sets a créé le phénomène accidentel. Sans espace sur scène, il a érigé une cage vitrée pour le DJ légèrement vêtu pour économiser de l’espace (ou du moins l’histoire va) et ses oscillations spontanées ont amené le public à croire que cela faisait partie de l’acte.

Magie créatrice d’étoiles

La résidence de Rivers l’a amené à devenir l’attraction vedette du Whisky pour la première année de son existence et où il enregistrera son record à succès, Johnny Rivers au Whiskey a Go Go, en mai 64. Le futur magnat de la musique et copropriétaire du Roxy avec Valentine, Lou Adler, a produit l’album live Whisky de Rivers et deviendrait la force invisible derrière la magie de la création d’étoiles du club. Valentine a reconnu l’oreille d’Adler pour le talent et l’a engagé pour aider à réserver le club à ses débuts.

“Une fois que le Whisky a commencé à se produire, alors Sunset Boulevard a commencé à se produire”, a déclaré Adler à Vanity Fair. “LA a commencé à se produire, en ce qui concerne l’industrie de la musique – elle a explosé”.

Grâce au phénomène rock ‘n’ roll qui se passe sur le Strip et à la nouveauté des go-go girls, le Whisky a rapidement attiré l’attention des médias nationaux, avec une rédaction du magazine Life et Jack Paar diffusant un épisode de sa variété hebdomadaire programme du club dans les mois suivant son ouverture. Assez rapidement, l’effet Whisky a conduit le look «go go» à devenir la norme dans toutes les émissions de télévision dans les années 60.

Alors que des artistes comme Johnny Rivers et Billy Lee Riley ont d’abord ouvert la voie au Whisky, Adler et Valentine ont commencé à réserver des groupes de rock folk rock et psychédélique plus sophistiqués à la fin de 1965 – établissant ostensiblement Los Angeles comme le siège de la pop américaine dans les années 60. . Le Whisky n’était pas seulement la plaque tournante de la scène locale en plein essor, il a également accueilli des tournées prometteuses comme Led Zeppelin, la Jimi Hendrix Experience, The Velvet Underground, Crème, le Qui, les Animaux, le Kinks et d’innombrables autres. Lorsqu’il n’y avait pas de grand nom en ville, Valentine a également mis en place une politique de mise en avant d’actes locaux dans le créneau du groupe maison qui comprenait Love, Buffalo Springfield et The Doors, pour n’en nommer que quelques-uns.

Le visage de la scène freak LA

Le club est rapidement devenu le centre de cette scène remarquablement fertile et le lieu de rencontre principal pour des groupes locaux influents tels que les Byrds, Buffalo Springfield et Frank Zappa and the Mothers. C’est devenu une scène plus qu’un lieu, où les fans et les musiciens se sont mélangés, de nouveaux groupes ont pu expérimenter et les «monstres» ont afflué vers les spectacles.

Comme l’a déclaré Terry Melcher, célèbre producteur de Columbia Records, à Vanity Fair: «Les Byrds ont été le catalyseur – ils ont amené tous les enfants sur le Strip. Ils ont pris les chansons de Dylan, nous les avons électrifiés et le rock a roulé, et les enfants sont venus de partout. Ça vient d’arriver. Un jour, tu ne pourrais plus conduire.

Les Byrds étaient également responsables d’obtenir de meilleurs numéros au Whisky, comme Mothers of Invention de Frank Zappa, explique Domenic Priore, auteur de Riot On the Sunset Strip: Rock’n’Roll’s Last Stand à Hollywood. Avant de jouer le Whisky, les Byrds étaient le groupe maison de Ciro’s juste en haut du Strip.

Leur résidence a non seulement attiré l’élite hollywoodienne, mais M. Tambourine Man lui-même est venu jouer avec eux sur scène. Après cela, Priore dit: “Le Whisky va à Jim Dickson (le directeur des Byrds) et dit” Vous nous enlevez toutes nos affaires, comment pouvons-nous obtenir ce meilleur type de groupe là-dedans “? The Mothers a été l’un des premiers groupes à la fin des années 65 à commencer à jouer au Whisky, puis vous avez Love, the Doors, Buffalo Springfield et maintenant tout à coup il y a du vrai jus au Whisky ».

Comme le souligne Zappa dans son autobiographie, “En 1965, il n’y avait que 3 clubs à Hollywood qui signifiaient quoi que ce soit en termes d’être vu par une maison de disques: l’Action, le Trip et le Whisky a Go Go”. Zappa et son groupe ont remplacé Johnny Rivers alors qu’il était en tournée et est devenu le visage de la scène freak LA.

Comme le nom du lieu l’indiquait, Valentine insistait souvent pour que les groupes jouent de la musique pour danser, mais Zappa jouait selon ses propres règles. À une occasion, le groupe a joué un mélange de ‘Help I’m A Rock’ et ‘El Monte’ pendant une bonne heure pendant que personne ne dansait. Ils ont peut-être énervé Valentine, mais les performances là-bas leur ont valu un contrat d’enregistrement, une épouse pour Zappa (Gail Sloatman était secrétaire au Whisky) et une chanson emblématique. Vous pouvez entendre Zappa se vanter sur «Bwana Dik» comment les fans «affluent pour écrire mon nom sur les murs des toilettes de Whiskey-A-Go-Go».

Une pollinisation croisée

Un groupe important également mais moins documenté sur la scène était Love. “Ici à Los Angeles dans les années 60, cette pollinisation croisée a commencé à se produire”, a déclaré Priore à uDiscover. “Il y a du folk d’un côté, du jazz de l’autre; Et si on les assemblait? Et puis vous obtenez le groupe Love pendant Forever Changes ». Les spectacles sur scène chaotiques du groupe et le mélange sauvage de garage-punk, de musique lounge et de psychédélisme, contribuent à soutenir la scène commencée par les Byrds. Après avoir attrapé leur numéro un soir, le batteur de Doors, John Densmore, a déclaré: «Après avoir fait l’amour, je savais que j’avais encore du chemin à faire avant d’être branché» dans son autobiographie, Riders on the Storm: My Life with Jim Morrison and the Doors.

Le Whisky a également été le théâtre de la renommée des Doors, qui ont assumé les devoirs du groupe maison à l’été 66. Pendant leur court mandat, le groupe a ouvert ses portes à tous ceux de Van Morrison’s Them, The Chambers Brothers et Capitaine Beefheart et son Magic Band. Poétiquement, leur run a été écourté après que Jim Morrison ait exécuté sa diatribe œdipienne obscène dans «The End» et que le groupe ait été banni du lieu.

Le même été, les tensions atteignaient un point d’ébullition, la police et les commerçants locaux n’étant pas très satisfaits de la scène «monstre» qui se développait sur la bande de Gaza. Après que la ville eut annoncé son intention de fermer un certain nombre de lieux pour évacuer la foule, une série d’émeutes sur Sunset Strip a ainsi commencé, inspirant la célèbre chanson de Buffalo Springfield, «For What It’s Worth».

Franchir les lignes raciales

Afin de rester ouvert, de conserver son permis d’alcool et de garder la police hors de son dos, Valentin a dû interdire les groupes psychédéliques et est allé strictement 21 ans et plus. Appelez cela une réservation progressive ou des tactiques commerciales avisées, de toute façon le Whisky a été l’un des premiers lieux à s’intégrer, réservant tous les actes de R&B jusqu’en 1967. Le chapiteau comprenait tout le monde de Les tentations, à la Quatre hauts, Martha et les Vandelles, Sam et Dave, Jimmy Smith, Smokey Robinson et les miracles et notamment en 1966, Otis Redding.

Alors que le public était plus familier avec le style Motown lisse et chorégraphié du R&B, Redding représentait quelque chose de complètement étranger à un public de la côte ouest, principalement blanc. En tant que premier acte majeur de Stax / Volt à se produire sur la scène du Whisky, il a fait sauter tout le monde hors de l’eau avec un coup de cornes, électrisant le groupe d’accompagnement et se produisant à un rythme plus rapide qu’on ne le pensait humainement possible. Sa course historique de trois nuits a été enregistrée le Otis Redding: Live At The Whisky A Go Go: les enregistrements complets – faisant de lui un énorme succès croisé auprès du grand public et lui faisant découvrir la contre-culture émergente des années 60.

Comme toute scène digne de ce nom, elle avait une date d’expiration. Le Whisky a perdu un peu de son «jus» à la fin des années 60, au lieu d’être le lien pour la prochaine grande chose qui sortira de LA. Il est resté ouvert principalement en tant que lieu de premier ordre pour des groupes de passage à travers la ville comme la première tournée américaine de Led Zeppelin avec des locaux Alice Cooper comme ouvreur en 1969 et Crème en 1967.

«La danse était essentielle à la forme de musique qui se passait dans les années 60, puis dans les années 70, les gens n’étaient pas vraiment dansés tellement, et étaient plutôt assis là et se faisant emporter par le rock du stade – comme Emerson Lake & Palmer et oui », dit Priore.

Sauvé par le punk

Alors que la popularité du stade rock continuait de dominer les années 70, le Whisky a lutté et a finalement fermé ses portes en 1974. Tout comme l’ère dorée de la pop de Los Angeles a commencé à s’estomper et que le destin du Whisky était en danger, le punk et la nouvelle vague ont revitalisé le club en difficulté. Elmer Valentine a dit un jour: “vous pouvez lancer une boule de bowling sur Sunset Strip et ne toucher personne” en 1971. Cela a rapidement changé lorsque le lieu a rouvert ses portes en 1976 et les punks ont étouffé les trottoirs, se précipitant vers des spectacles par des artistes locaux comme X, The Screamers, les Brats de Berlin, le Quick, les Go-Go’s, les Germs, les sacs, les oreillons et autres.

Valentine a également recruté le manager des Runaways Kim Fowley pour aider à réserver le club et ses «New Wave Nights» ont rapidement cédé la place à des actes de haut niveau comme Blondie au début de 77. Comme les premières émissions de Love, ces performances font maintenant partie des traditions locales, avec Debbie Harry déchirant une robe de mariée pendant “ Rip Her to Shreds ”, ou rampant et haletant comme un chien pendant “ I Wanna Be Your Dog ”, avec Joan Jett sur scène.

La scène musicale punk native de LA était florissante et le Whisky était sur une lancée, réservant tout le monde de XTC et Dead Kennedys à même La confiture , avec nul autre que Johnny Cougar (pré-Mellencamp) en ouverture. Tout comme les émeutes avaient presque fait tomber le Whisky dans les années 60, l’émeute du drapeau noir en 1980 a servi de serre-livre à la fin de la scène punk chaotique sur le Strip.

Échange de goujons pour le spandex

Après avoir fermé ses portes en 1982, les punks se sont déplacés vers l’est et se sont réinstallés au centre-ville. Échangeant des crampons contre du spandex, le Whisky s’est retrouvé à l’avant-garde d’un autre mouvement de jeunesse lors de sa réouverture en 1986, cette fois comme le terreau de la scène hair-metal avec des groupes comme Guns N ’Roses, Poison, Van Halen, Motley Crue et la prochaine génération de rockers durs alimentés à la testostérone.

Glam était la saveur de la décennie et la décadence des années 80 et la scène hair metal est ce qui persiste encore dans le club aujourd’hui. Alors que le Whisky a accueilli des numéros grunge itinérants dans les années 90, il n’était plus le tremplin des numéros locaux. Valentine a finalement vendu sa participation dans le club en 1990 et, aujourd’hui, le whisky est entre les mains du fils de Lou Adler, Nic Adler et Mikael Maglieri, fils de l’ancien directeur du club Mario Maglieri qui est décédé en 2017. Les go-go dancers et Les stands touffetés ont disparu depuis longtemps, mais le Whisky conserve une grande partie de sa configuration d’origine et accueille toujours des actes hérités comme The Bangles, X et The Blasters. Si vous demandez à quelqu’un quelles ont été les meilleures années au Whisky, leurs réponses peuvent différer énormément selon qu’il s’agit d’un ancien monstre, punk ou headbanger.

Alors que la bande a été colonisée par les bureaux d’entreprises et les hôtels-boutiques, l’odeur des week-ends perdus demeure. Il suffit de se tenir au coin de Clark et Sunset et de respirer.

Vous en voulez plus? Découvrez quand When Hair Metal a régné sur Sunset Strip.