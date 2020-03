White Buffalo lance un double A-Side Single; Écoutez plus vite que le feu

Le buffle blanc (alias Jake Smith) a sorti deux nouveaux morceaux, “Problem Solution” et “Faster Than Fire”, de son prochain album On The Widow’s Walk en double face. Le nouvel album produit par Shooter Jennings est prévu pour le 17 avril via Snakefarm Records.

À propos des nouvelles chansons, Jake Smith a déclaré: «Je suis ravi de partager ces deux chansons ce jour-là. Mon espoir est qu’en ces temps étranges et incertains, ils donneront aux auditeurs un peu d’évasion, d’espoir et de réconfort. »

Plus tôt cette semaine, Rolling Stone a été créée ‘Solution du problème’ disant “Une composition musicalement aventureuse en deux parties, la piste a des éléments de pays hors-la-loi et des Beatles”. Vous pouvez entendre l’autre nouvelle piste, “Faster Than Fire” ci-dessous.

Le buffle blanc a également annoncé un concert exclusif de diffusion en direct ainsi que le chat des fans sur la toute nouvelle plateforme Cadenza.tv. L’expérience offrira aux fans un événement interactif en direct unique de qualité supérieure. Au cours de laquelle The White Buffalo jouera du nouveau matériel de On The Widow’s Walk ainsi que des chansons plus anciennes et des favoris des fans. La session se terminera par une session de questions / réponses en direct.

The White Buffalo est Jake Smith – chanteur, auteur-compositeur, guitariste, conteur d’histoires, nominé aux Emmy Awards; un artiste dont la voix – un baryton en peaux de bois de gravitas et de gravier – semble directement liée à une vérité plus grande; un artiste qui ne sera pas influencé par la mode ni limité par le genre.

Des six albums studio et des trois EP sortis à ce jour sous la bannière The White Buffalo, cette dernière sortie de 11 titres est la plus collaborative et la plus organique, la plus sonore. C’est aussi le premier pour Snakefarm Records, un jeune label qui se concentre sur la musique axée sur les racines et réelle.

On The Widow’s Walk est décrit comme «une déclaration audacieuse et convaincante d’un talent unique; un artiste dont l’instinct de travailler entre les lignes musicales a vu sa star augmenter, jouant avec un million de followers dans le monde et se classant parmi les 10 premiers du classement TV / Film Sync pour 2019, avec “ The Woods ” (présenté dans Émission de télévision The Punisher) faisant également partie du Top 10. »

On The Widow’s Walk sort le 17 avril et peut être précommandé ici.