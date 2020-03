White Stones, le projet Death Metal d’Opeth Bassiste Martin Mendez, publie une vidéo lyrique sur «Rusty Shell»

La vidéo lyrique officielle de la chanson “Coquille rouillée” de PIERRES BLANCHES, le nouveau projet death metal avec OPETH bassiste Martin Mendez, peut être vu ci-dessous. La piste est tirée de PIERRES BLANCHES‘ premier album, “Kuarahy” (prononcé Kwa-Ra-Hee), qui a été libéré le 13 mars via Explosion nucléaire.

Mendez a commenté: “Dans cette parole, j’ai essayé de faire preuve d’empathie avec le rôle des femmes dans la société. Tout au long de l’histoire, les femmes ont dû adapter leurs rôles dans la société en fonction de la situation géographique et sociale. C’est une réflexion sur l’humanité, où serait le rêve suprême. un endroit plus juste pour tout le monde. “

Le processus créatif pour “Kuarahy” a commencé pendant une pause d’un an OPETH a pris après la “Sorcière” tournée comme un moyen de se détendre en explorant de nouvelles voies de créativité. Au départ, c’est tout ce que cela devait être.

“J’ai toujours écrit de la musique à la maison mais je n’ai jamais eu la confiance nécessaire pour faire quelque chose comme ça”, Mendez m’a dit. “Je n’ai jamais écrit une chanson, je n’ai jamais présenté quelque chose pour lequel j’ai écrit Mikael [[Åkerfeldt, OPETH chanteur / compositeur]. Je n’avais aucune direction, je suis venu avec la première chanson pour le plaisir.

“PIERRES BLANCHES n’a rien à voir avec OPETH; Je ne vois aucune relation entre les deux.

“J’ai joué «Kuarahy» à Mikael il y a quelques mois. Il a vraiment aimé ça et était content pour moi.

“Tout le monde dans le groupe a des projets parallèles; c’est important. Nous tournons tellement que vous pouvez vous en consumer. C’était vraiment sympa de faire quelque chose de différent. PIERRES BLANCHES a renouvelé ma force et mon énergie. “

Nommé après MartinLieu de naissance de l’Uruguay, le disque représente un retour aux sources, à la fois familial et musical. En explorant les chemins oubliés de ses ancêtres via le style de musique qui reste son seul véritable amour – le death metal.

“Je me sens toujours fortement lié à l’Uruguay”, a-t-il expliqué. “Je voulais écrire de la musique en rapport avec ça – le soleil sur le drapeau uruguayen que j’ai transformé en PIERRES BLANCHES logo; il y a beaucoup de petites choses qui relient le disque à cet endroit. «Kuarahy» est le mot du peuple uruguayen pour «Soleil». “

“Kuarahy” a été enregistré au Ferme des sons studios à Barcelone et produits par Martin Mendez lui-même, tout en Jamie Gomez au Orgone Studios au Royaume-Uni était responsable du mixage et du mastering.

“Kuarahy” liste des pistes:

01. Kuarahy (1:24)



02. Coquille rouillée (4:25)



03. Vers (3:57)



04. Noyé dans le temps (5:17)



05. Celui (4:34)



06. Guyra (4:45)



07. Cendres (4:04)



08. Âme infectée (5:59)



09. Goût de sang (4:10)



dix. Jasy (2:48)



