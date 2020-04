Whitney Houston Biopic «Je veux danser avec quelqu’un» en préparation

Un biopic de Whitney Houston est en préparation.

La succession du défunt chanteur travaille avec le célèbre cadre Clive Davis sur un film intitulé I Wanna Dance With Somebody.

Selon The Hollywood Reporter, Anthony McCarten, l’écrivain derrière le biopic Queen Bohemian Rhapsody et The Two Popes, nominé aux Oscars de Netflix, mettra en scène le scénario.

La réalisatrice et scénariste canadienne Stella Meghie, dont les crédits incluent la romance d’Issa Rae The Photograph, «Insecure» de HBO et «Grown-ish» de Freeform, dirigera.

La belle-sœur de Houston, Pat Houston, produira le film au nom du Houston Estate, avec Davis, Larry Mestel de Primary Wave Music, Denis O’Sullivan et McCarten.

D’autres films ont été réalisés sur Houston dans le passé, notamment le documentaire controversé Whitney en 2018 et le film à vie Whitney en 2015, mais ce sera le premier film à utiliser le catalogue de musique de Houston.

Houston, décédée en 2012 à 48 ans, a vendu plus de 200 millions d’albums dans le monde et a publié 11 succès n ° 1 tout au long de sa carrière, dont “I Wanna Dance With Somebody” en 1987, qui a inspiré le titre du film. L’icône pop devrait être intronisée au Rock & Roll Hall of Fame plus tard cette année.