Whitney Houston en tête des intronisés au Temple de la renommée du rock and roll pour 2020

Le Rock and Roll Hall of Fame a annoncé les lauréats de cette année, dont Whitney Houston et The Notorious B.I.G.

Les autres intronisés comprennent:

Depeche ModeThe Doobie BrothersNine Inch NailsT-Rex

Jon Landau et Irving Azoff ont reçu le prix Ahmet Ertegun, qui récompense les auteurs-compositeurs, producteurs, disc-jockeys, dirigeants de disques, journalistes et autres professionnels de l’industrie qui ont eu une influence majeure sur le rock and roll.

Les snubs notables pour l’induction incluent:

Pat BenatarChaka KhanLe Groupe Dave MatthewsJudas PriestSoundgardenMotorheadKraftwerk

Notamment, Khan a été nominé six fois pour l’induction: deux fois en tant qu’artiste solo et quatre fois pour Rufus, y compris cette année.

Le cercle des gagnants se situe au milieu des préoccupations croissantes concernant l’inégalité entre les sexes. Il a été récemment déterminé que moins de 10% des intronisés au Temple de la renommée sont des femmes, ce qui conduit certains à se demander pourquoi.

Les seules règles établies pour l’induction sont qu’un artiste doit avoir sorti son premier enregistrement commercial au moins 25 ans avant sa nomination. Bien que les électeurs soient censés prendre en compte les facteurs suivants lors de leur vote:

L’influence musicale d’un artiste Leur œuvre

Bien que les fans puissent voter sur l’intronisation dans la salle, et 8,2 millions l’ont fait cette année, cela ne compte que comme un seul bulletin de vote avec ceux de plus de 1000 artistes, historiens et membres de l’industrie de la musique. Il est intéressant de noter que les deux meilleurs votants pour les fans cette année étaient le Dave Matthews Band (1 005 657 voix) et Benatar (882 207 voix).

La plupart des intronisés de cette année étaient sur le bulletin de vote pour la première fois. Cela comprend Houston, les Doobie Brothers, Notorious B.I.G et T-Rex.

La cérémonie d’intronisation de cette année, qui sera sa 35e, aura lieu en mai à Cleveland.

Whitney Houston, qui était une cousine de la célèbre chanteuse Dionne Warwick, a signé son premier contrat d’enregistrement à l’âge de 19 ans. À ce jour, elle est la seule artiste à avoir eu sept singles consécutifs atteignant la première place du classement Billboard Hot 100.