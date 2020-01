Wilco a remboursé la dette qu’il avait avec le public mexicain dans le Metropólitan

Et bien ils disent que le temps guérit tout et hier soir cette phrase avait plus de sens avec la présentation spectaculaire de Wilco au CDMX. Après avoir presque attendu plus de deux décennies pour qu’ils visitent notre pays, sans aucun doute, ils viennent de gagner une place parmi les nominés aux concerts de l’année et nous osons dire que des dernières fois au Mexique, parce que j’avais l’impression que le groupe avait le besoin de tenir une promesse d’années, comme s’il nous devait quelque chose et était prêt à tout pour le réaliser.

Ce moment n’était pas seulement attendu par les fans d’os rouges et les mélomanes en général, dans les salles du Metropólitan, nous avons vu plusieurs musiciens mexicains arriver tôt au théâtre pour le spectacle, de Meme, Joselo et Quique de Café Tacvba à Santiago Casillas de Little Jesus, Tous avec le même objectif, voyez l’un des groupes les plus importants de ces derniers temps.

Un par un, ils ont pris place sur scène et dans un espagnol à peine compréhensible (Jeff Tweedy en avait vraiment envie, vraiment) a consacré quelques mots au public mexicain: “Nous sommes très heureux d’être enfin au Mexique ». Sans temps à perdre et désireux de jouer enfin pour nous etIls ont commencé avec l’intime «Before Us» de leur dernier album, qu’en dépit d’être l’une des chansons les plus lentes de toute la setlist nous a frappé avec une phrase franche: «tu te souviens quand les guerres prendraient fin? maintenant, quand quelque chose est mort, nous essayons de le tuer à nouveau. ”

Wilco n’a pas été sauvé absolument, car dès le second tour nous savions déjà que ce serait une véritable tournée à travers toutes les étapes du groupe, du country folk aux guitares lourdes et surtout, que ils nous bombardaient de hitazo après hitazo, et donc ils l’ont fait avec “J’essaye de te briser le coeur”, une des premières surprises de la nuit et qui a fait chanter pour la première fois l’immense théâtre de l’avenue de l’Indépendance.

Quand on pensait qu’avec “Handshake Drugs”, j’allais suivre le son presque semi-acoustique, au milieu de la chanson, Jeff Tweedy a quitté la guitare acoustique pour son Gibson SG pour se lancer un véritable solo de ceux-ci, où il a utilisé chaque dernière pédale qu’il avait sous la main pour surprendre le public.

Soudain Nous avons sauté aux débuts de Wilco avec «Cant Stand It», une chanson à laquelle les vrais fans s’attendaient vraiment car il est assez rare d’être jouée en direct, mais ce n’était pas une nuit de plus sur leur tournée mondiale. Le doux “Colibri” a complètement fermé ce cycle calme mais nerveux qui se ressentait au début de la présentation, finissant de créer une certaine intimité entre le Métropolitain et le groupe.

“Via Chicago” a été l’un des moments où nous avons été les plus surpris car Au milieu de la ballade calme et nostalgique du retour à la maison, le batteur Glenn Kotche de nulle part nous a montré que les apparences sont trompeuses car de nulle part il a commencé à jouer comme si une bête avait envahi son corps. Le rythme du concert a rapidement changé d’avoir plus de riffs de rock avec “Bull Black Nova” et son son stressant, montrant qu’ils sont l’un des rares groupes qui croient encore aux guitares, donc votre oncle du rock peut être heureux car le rock n’est pas mort.

Si quelque chose que nous devons souligner, c’est que Tweedy n’est pas le seul à prendre la paume dans les concerts de Wilco, car il était très clair que chacun des musiciens qui font partie du groupe a quelque chose de spécial et se démarque à sa manière. À commencer par les grands Nels Cline, Quoi Il a gagné le respect du public grâce à l’énorme consolation qui a été coulée dans “Random Name Generator” – À tel point qu’il s’est retrouvé avec un drapeau mexicain entre les épaules.

Sans nous le faire savoir, deux des moments les plus attendus de la nuit sont arrivés, car Rolas a sonné que les fans mouraient d’envie d’écouter. Tout a commencé avec le riff “Impossible Germany” qui a poussé plusieurs personnes déjà fatiguées à l’intérieur du Metropólitan à le poursuivre du début à la fin mais le pic est venu grâce à “Jesus, Etc”, cette chanson lente et mélancolique dans laquelle Tweedy nous rappelle que peu importe à quel point le monde nous arrive, l’amour nous sauvera toujours de tout, c’est ici que nous nous sommes vus déchirer platement la larme (et nous la comprenons parfaitement).

J’ai joué écouter un combo de Yankee Hotel Foxrot, qui pour beaucoup est considéré comme le meilleur album de Wilco, et bien ils ont choisi les bonnes chansons, d’abord avec le splendide “Heavy Metal Drummer” qui a rechargé la batterie à beaucoup, bien que ce qui était vraiment “metalhead” quand Glenn a donné un vrai spectacle au-delà de la comédie musicale alors qu’il montait dans la batterie et synchronisé avec ses coéquipiers est tombé juste au pied du battage médiatique pour commencer à jouer “Je suis l’homme qui vous aime”.

“Misunderstood”, “Spiders” avec le premier acte OHMME faisant quelques chœurs et “The Late Greats” ils nous ont donné une fin presque parfaite avec le groupe disant au revoir aux applaudissements du public, mais ce n’était que la fermeture de la première partie de son set. Après quelques “Oe, oe, oe, oe, Wilco, Wilco”, le groupe Il est revenu en remerciant tout le monde au Théâtre Metropólitan pour l’immense réception.

Les accords de “Kingpin” ont commencé à jouer et n’arrêtaient pas de jouer (appliquant un Chente Fernández) jusqu’à ce que le public plat ne danse plus et ne chante plus, C’est là que Jeff en a profité pour emmener son technicien de guitare sur scène et le remercier car après des années de voyage avec eux il avait décidé de prendre sa retraite et quoi de mieux que dans son show CDMX, tandis que le public le renvoyait comme il le méritait en criant.

Ce n’est que lorsque le groupe a donné naissance à “California Stars” que nous avons réalisé que nous étions sur le point de nous réveiller du sommeil, mais pas avant de donner à tous ses fans un dernier moment magique et nostalgique pour chanter l’un des rolas qui ont marqué la carrière de Wilco. Entre guitares électriques, mouvements de Pete Townshend et chansons qui semblaient longues sans fin – eh bien, eux et nous voulions que ça se termine – Wilco a dit au revoir.

En fin de compte, cela valait chaque seconde que nous devions attendre pour que Wilco joue en direct à Mexico, peut-être qu’ils ne sont pas arrivés dans leur époque la plus populaire mais ils nous ont montré la meilleure version du groupe, avec six musiciens matures interprétant 29 chansons honnêtes dans un spectacle de deux heures et demie, ce que très peu de groupes ont le luxe de faire. Nous ne savons pas si nous aurons un jour le plaisir de les avoir à nouveau dans la capitale chilienne mais nous pouvons être sûrs de quelque chose, Ils ont complètement remboursé la dette qu’ils avaient envers le public mexicain. Une nuit promise qui a dépassé nos attentes et qu’aucun de ceux qui étaient là n’oubliera dans un bon moment.

Setlist

«Avant nous»

«J’essaye de te briser le cœur»

«Guerre contre guerre»

“Drogues de poignée de main”

“Au moins c’est ce que vous avez dit”

“Une étoile et demie”

“Je ne peux pas le supporter”

“Colibri”

«Via Chicago»

“Bull Black Nova”

«Générateur de noms aléatoires»

“Réservations”

«Allemagne impossible»

“Jésus, etc.”

“L’amour est partout (attention)”

“Boîte pleine de lettres”

“Tout le monde se cache”

“Batteur de Heavy Metal”

“Je suis l’homme qui t’aime”

“Tiens-moi quand même”

“Incompris”

«Araignées (Kidsmoke)» avec OHMME

“Les derniers grands”

Encore

“Kingpin”

«California Stars» avec OHMME

«Aux yeux rouges et bleus»

“Je t’ai eu (à la fin du siècle)”

«Outtasite (Outta Mind»

“Une balle dans le bras”