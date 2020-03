Wilco et Sleater-Kinney annoncent une tournée

Wilco et Sleater-Kinney partent en tournée ensemble. Le trek, baptisé «It’s Time» Summer 2020 Tour, se déroule aux États-Unis en août. Découvrez l’affiche de la tournée des groupes, ainsi qu’une vidéo teaser ci-dessous. Achetez vos billets ici. (Pitchfork gagne une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Wilco et Sleater-Kinney ont tous deux sorti des LP l’an dernier: Ode to Joy et The Center Won’t Hold, respectivement.

Lisez le morceau Invisible Hits «25 ans de Wilco: retracer l’évolution en direct du groupe à travers leurs meilleurs bootlegs» sur le Pitch et le reportage «Sleater-Kinney sur 9 choses qui ont inspiré le centre ne tiendra pas».

