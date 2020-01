Wilco sortira un vinyle avec l’un des derniers concerts de Daniel Johnston

Nous avons quitté 2019 et avec lui un nombre considérable de grands musiciens. Parmi tous les artistes qui nous ont quittés à cette époque, La mort de Daniel Johnston a surpris tout le monde, parce qu’il a influencé des milliers de jeunes musiciens avec cette façon particulière de composer et, surtout, pour l’art qu’il a créé pour les couvertures de ses albums, et Wilco l’a toujours considéré comme une inspiration.

C’est pourquoi Jeff Tweedy, le leader du groupe américain a décidé de partager avec tous les fans de Johnston l’une des dernières présentations du compositeur. Ceci est l’un des spectacles de tournée finale de Daniel, et dans chaque ville qui a visité des artistes locaux, ils l’ont soutenu en jouant certaines de ses chansons. Quand il est arrivé à Chicago, Tweedy et son fils Spencer ont été les premiers à lever la main pour entrer en contact avec lui.

Le résultat a été un concert complètement émouvant et avec lequel Daniel Johnston a fait ses adieux au public. EC’est pourquoi Tweedy et Wilco ont décidé de lancer cette présentation dans une édition vinyle spéciale. L’album comprendra tout le concert au Vic Theatre de Chicago, où le musicien a joué la grande majorité des chansons emblématiques de sa discographie. Le produit de cet album ira directement à la Fondation Johnston, Salut, comment ça va.

Selon Stereogum, le chef de Wilco a dit que le musicien était une grande inspiration et qu’il se sentait chanceux de pouvoir partager la scène avec lui: «Nous sommes ambassadeurs de la musique de Daniel depuis des années. Je pense que cet album capture la setlist parfaite de Daniel Johnston, je suis très heureux que ce show de la dernière tournée de Daniel ait été enregistré avec autant de soin. C’est quelque chose que les fans peuvent apprécier pour toujours. “

Si vous êtes fan de Daniel et Wilco, nous sommes sûrs que vous souhaitez avoir ce petit bijou dans votre collection. Vous pouvez précommander en cliquant sur PAR ICI. Nous ferions mieux de ne pas leur en dire plus, écoutez Daniel Johnston chanter «Worried Shoes» avec Jeff Tweedy de Wilco:

Wilco au Mexique!

Au fait, n’oubliez pas que Wilco se rendra à Mexico pour la première fois le 25 janvier pour donner un spectacle au Théâtre Metropólitan, où en plus de présenter leur dernier album studio, Ode To Joy, nous sommes sûrs que les classiques du groupe tels que “Jesus, Etc”, “I’m The Man Who Loves You”, “Bull Black Nova” et bien d’autres sonneront , un concert à ne pas manquer. Vous pouvez toujours acheter vos billets en cliquant simplement sur PAR ICI.