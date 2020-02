«Wilhelm Backhaus – Les enregistrements complets de Decca» maintenant disponibles

50 ans après le décès de Wilhelm Backhaus (5 juillet 1969) The Complete Decca Recordings rassemble, pour la première fois, les enregistrements complets de l’artiste pour le label. Wilhelm Backhaus était l’un des plus grands pianistes du XXe siècle et un interprète de Beethoven superlatif. «J’essaie de jouer Beethoven comme je le ressens, comme j’essaie d’imaginer l’homme – pas quelle histoire il me raconte, mais ce qu’il ressent […] Je veux faire vivre Beethoven, que ce soit romantique ou non. C’est moderne – je veux que les gens le comprennent », a-t-il noté. Wilhelm Backhaus – The Complete Decca Recordings, un coffret 38CD en édition limitée, est maintenant disponible et tous les albums nouvellement remasterisés sont également disponibles sous forme numérique.

Les enregistrements Decca complets

Wilhelm Backhaus – The Complete Decca Recordings présente les enregistrements historiques de Beethoven de Backhaus – y compris deux cycles de Sonate (mono et stéréo – la stéréo n’omet que l’Op.106, non enregistrée au moment de la mort de Backhaus); Brahms ’Concertos, Cello Sonatas (avec Fournier); et le célèbre récital du Carnegie Hall de Backhaus en 1954. Enregistrements avec le Wiener Philharmoniker et Clemens Krauss (Beethoven); Karl Böhm (Brahms, Mozart); Carl Schuricht (Brahms); Hans Schmidt-Isserstedt (Beethoven); Günter Wand (Schumann) et la première version internationale de la dernière représentation publique de Backhaus sont également inclus. Le livret comprend un nouvel essai approfondi de Jonathan Summers (conservateur de musique classique de la British Library).

Wilhelm Backhaus

La carrière d’enregistrement de Wilhelm Backhaus a duré soixante ans, de ses premiers disques réalisés par le processus acoustique fin septembre 1908 à ses derniers enregistrements stéréo réalisés pour Decca en 1969.

Wilhelm Backhaus, comme Elgar, ne tarda pas à reconnaître l’importance du gramophone et en 1909, il fut le premier à enregistrer un concerto pour piano – une version fortement abrégée du la mineur de Grieg, sur deux disques de gomme laque de douze pouces, et en 1928, il fit le tout premier enregistrement des Études complètes de Chopin.

En juillet 1950, dès que Wilhelm Backhaus était hors contrat avec HMV, Maurice Rosengarten n’a pas tardé à le signer chez Decca, tout comme ils introduisaient le nouveau format LP en Grande-Bretagne, et il est resté avec le label jusqu’à sa mort en 1969. Le travail de pionnier de Wilhelm Backhaus en tant qu’artiste d’enregistrement précoce a aidé Decca à prendre la tête du marché classique avec l’introduction du format du disque à longue durée de vie et du processus d’enregistrement amélioré du label ffrr – “ enregistrement sur toute la plage de fréquences ”.

Après Beethoven, Brahms était probablement le compositeur avec lequel Backhaus avait la plus grande affinité. Bach était un autre compositeur proche du cœur de Backhaus, bien qu’il ait enregistré très peu de sa musique – ce qui rend son enregistrement de la Suite anglaise n ° 6 rarement entendue particulièrement spécial. D’autres compositeurs autour desquels son répertoire était basé incluent Mozart, Chopin et Liszt, avec des incursions occasionnelles dans Schubert, Mendelssohn et Haydn.

De nombreux pianistes se tournent vers la musique moins exigeante sur le plan technique à mesure qu’ils vieillissent, mais Backhaus a conservé son endurance et sa technique, lui permettant de livrer des interprétations sans compromis des grandes œuvres de Beethoven et Brahms avec la sagesse de ses années.

Sa mort une semaine après son récital au Festival d’été de Carinthie à Ossiach, en Autriche, a clôturé une illustre carrière de 77 ans et une contribution notable à 61 ans d’histoire du gramophone. Le Times a fait l’éloge de Backhaus dans sa nécrologie pour avoir maintenu la tradition de la musique allemande classique du Conservatoire de Leipzig. Son jeu a été salué pour son «degré remarquable de précision et de clarté, sa finalité et sa force de ton non diminuées, et surtout pour sa simplicité éloquente».

