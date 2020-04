Will Angel de Death Carroll arrive de l’hôpital: «Les rumeurs de ma mort ont été exagérées»

ANGE DE LA MORT le batteur Will Carroll est en voie de guérison après avoir récemment passé près de deux semaines sur un ventilateur dans une unité de soins intensifs dans un hôpital du nord de la Californie.

Plus tôt dans la journée, le musicien – qui aurait été testé positif au COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus – est arrivé de l’hôpital pour remercier ses amis et sa famille de leur soutien tout en exprimant également son désir de se lancer dans ce qu’il a décrit comme un “nouveau chapitre” de sa vie.

Il a écrit: “‘Les rumeurs de ma mort ont été grandement exagérées’. Je pensais commencer ce post avec un Mark Twain citation. Mais sérieusement, je ne peux pas trop exprimer combien l’effusion d’amour, de soutien et d’énergie positive de chacun était si importante pour moi. Sans devenir trop spirituel ou fou, je pense honnêtement que vous m’avez sauvé la vie.

“Quand j’étais dans le coma, j’étais pendant 12 jours grâce à votre énergie positive. Je sais que je suis fort et résilient mais pas si fort.

“Au cours de mon coma, les médecins m’ont dit qu’ils devaient pomper mes poumons de tout liquide, ce qui équivalait à 5 livres de bière, ils pensaient que j’étais énervé.

«C’est un sacré sentiment de parler à des gens qui pensaient que vous n’alliez pas y arriver. Cela m’a complètement époustouflé quand j’ai reçu un message d’une de mes idoles Jay Jay français de[[Sœur tordue]. Un homme que je ne connais même pas. Peut-être qu’il a vu une photo de mon TS tatouage. Cela montre juste qu’il est de la classe pure.

“Tu sais quand j’étais enfant, je pensais TSLes paroles étaient ‘Va te faire foutre, c’est nous contre eux’ mais peut-être que c’est un peu myope, je pense qu’ils sont plus sur la valeur de la vie que sur la dilapidation.

“Alors que je commence ce nouveau chapitre de ma vie, j’ai hâte de remettre mes côtelettes à niveau et d’obtenir de nouveaux fichiers M. Rob Cavestany qui sera finalement DA‘s 10 record. Jusque-là, j’ai les arguas [sic] tâche d’apprendre à marcher et à manger des aliments solides.

“Je vous aime tous et merci.”

Carroll et le reste de ANGE DE LA MORT récemment passé plus d’un mois sur la route en Europe avec TESTAMENT et EXODE dans le cadre de “La baie contre-attaque 2020” tour.

Le 22 mars, TESTAMENT chanteur Chuck Billy a révélé qu’il avait été testé positif pour COVID-19. Quelques jours plus tard, EXODE guitariste Gary Holt a également déclaré qu’il était infecté par le nouveau coronavirus.

ANGE DE LA MORT a passé les derniers mois en tournée pour soutenir son neuvième album, “Humanicide”, qui est sorti en mai dernier via Explosion nucléaire.

Le groupe a été nominé pour un Prix ​​Grammy pour “Best Metal Performance” pour le “Humanicide” piste de titre. C’était le premier groupe Grammy nomination.

Carroll rejoint ANGE DE LA MORT en 2009 en remplacement du batteur d’origine du groupe, Andy Galeon.

Volonté peut être entendu sur les quatre derniers ANGE DE LA MORT albums studio: “Châtiment implacable” (2010), “Le rêve appelle au sang” (2013), “The Evil Divide” (2016) et ce qui précède “Humanicide”.

