Will Smith retrouve le casting de “ Fresh Prince of Bel-Air ”

La famille Banks se rassemble.

Pendant sa mise en quarantaine à la maison, Will Smith a organisé une réunion virtuelle avec le casting de «The Fresh Prince of Bel-Air» lors de la finale de la saison en deux parties de sa série Snapchat, «Will From Home». La réunion a réuni les membres de la distribution Alfonso Ribeiro (Carlton Banks), DJ Jazzy Jeff (Jazz), Tatyana Ali (Ashley Banks), Karyn Parsons (Hilary Banks), Daphne Maxwell Reid (Tante Vivian) et Joseph Marcell (Geoffrey).

Snapchat a partagé deux clips de l’épisode sur YouTube. Dans l’une d’elles, Smith révèle que c’est Ribeiro qui l’a convaincu de nommer son personnage «Fresh Prince» d’après lui. «C’était un aperçu si profond que vous aviez», a déclaré Smith. “Vous avez dit: ‘Parce que les gens vont vous appeler comme ça pour le reste de votre vie!'”

Smith a également demandé à ses camarades comment ils se comportaient pour être reconnus comme leurs personnages “Fresh Prince” dans le monde réel. Le DJ Jazzy Jeff a déclaré qu’il était «vraiment, vraiment énervé» lorsque les gens voulaient reconstituer sa célèbre poignée de main avec Smith de l’émission. “Vous verriez dans les yeux des gens quand ils étaient sur le point de se faufiler la poignée de main, et je voudrais juste saisir leur main et la tenir!” dit Jeff.

Le premier épisode de la finale en deux parties de «Will From Home» a été diffusé mercredi sur Snapchat, tandis que le second débutera jeudi à 6 h HE. Selon Rolling Stone, il y aura également un hommage au regretté James Avery, qui a joué Will’s Uncle Phil.

L’automne dernier, il a été rapporté que la société de divertissement Smith Smith Westbrook Inc. développait une spin-off de la populaire sitcom des années 90, qui a duré six saisons sur NBC de 1990 à 1996.