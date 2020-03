William Basinski sort un nouvel album Hymes of Oblivion: écouter

Le compositeur d’avant-garde William Basinski a publié un projet intitulé Hymes of Oblivion. Le cycle de 30 ans contient des paroles de Jennifer Jaffe, du collectif d’art TODT. Écoutez l’album ci-dessous via Bandcamp.

Dans une déclaration sur le projet, Basinski a écrit sur Bandcamp:

jamais sorti, cycle de 30 ans avec des paroles de Jennifer Jaffe du légendaire collectif d’installation artistique TODT. Il fait sombre, mais ils explorent notre cauchemar dystopique depuis les années 80. ma phase goth, Lestat enregistrée à Arcadia à Williamsburg, 1989-1991.

Basinski a sorti son dernier album studio On Time Out of Time en 2019. Revisitez l’interview du 5-10-15-20 de Pitchfork «William Basinski sur la musique qui l’a fait».

