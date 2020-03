William Duvall d’Alice In Chains fait l’éloge de l’inoculum de la peur de l’outil: «Ils établissent vraiment leurs propres règles»

ALICE ENCHAÎNÉE chanteur William DuVall a loué OUTILdernier album de l ‘artiste, l’ appelant “une grande déclaration” pour le genre rock.

“Peur Inoculum” est devenu l’une des plus grandes réussites musicales de l’année dernière quand il a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 malgré OUTILl’écart de 13 ans entre les albums. Le LP était également le troisième album numérique le plus vendu de l’année, Taylor Swiftc’est “Amoureux” et Billie Eilishc’est “Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?”

Interrogé dans une nouvelle interview avec Ireland’s Overdrive pour nommer son album préféré de 2019, DuVall a répondu: “Je dirais OUTILLe retour au monde a été une grande déclaration, en particulier pour le genre rock. Leur méthode de sortie de l’album était si intelligente et cela a eu un impact énorme à l’échelle mondiale. Je veux dire, juste l’annonce de la sortie de l’album était une grande nouvelle. Ils font vraiment leurs propres règles et c’est une chose incroyable. Le fait qu’un groupe de ce genre, sortant un album à ce moment-là, et générant le statut de n ° 1 dans le monde, était tout simplement incroyable et est une énorme réussite. De plus, le spectacle est fantastique. Je suis allé les voir à Atlanta. Adam [[Jones, OUTIL guitariste]m’a invité au spectacle; c’est un grand ami. Tous ces gars sont tous tellement géniaux. “

DuVallest un effort solo acclamé par la critique, “Un seul”, est sorti en octobre dernier. L’album de 11 pistes montre DuVallC’est une voix puissante avec rien qu’une guitare acoustique pour la soutenir.

Avant de rejoindre ALICE ENCHAÎNÉE en 2006, DuVall était membre de groupes de punk rock LA CONSCIENCE NUL DU CHAOS, NEON CHRIST, EXPLOSION! et OFFRE FINALE. DuVallLa longue histoire musicale de VIENT AVEC L’AUTOMNE et ALICE ENCHAÎNÉE guitariste Jerry Cantrellest un travail solo.

DuVall apparaît sur les trois derniers ALICE ENCHAÎNÉE albums: 2009 “Le noir ouvre la voie au bleu”, 2013 “Le démon a mis les dinosaures ici” et 2018 “Rainier Fog”.

