William Gottlieb: le plus grand photographe de jazz au monde?

Lorsqu’un photographe obtient une superbe photo d’un artiste, c’est le plus souvent parce qu’il saisit un moment sur scène où quelque chose de magique se produit; obtenir de superbes photos d’artistes en privé est beaucoup plus difficile. Trop souvent, lorsque les photographes prennent des photos de personnes, ils ne parviennent pas à capturer l’essence de la personne – ils capturent simplement une image. Une photo de William Gottlieb a réussi à atteindre les deux.

William Gottlieb est né à Brooklyn, New York, le 28 janvier 1917, ce qui lui a valu un âge similaire à celui de nombreux grands noms du jazz qui figurent dans ses photographies. Il a grandi dans le New Jersey, travaillant dans le bâtiment de son père. C’est en 1936, alors qu’il étudiait à Lehigh University, que William s’est d’abord intéressé au jazz.

Gottlieb a commencé à écrire une chronique régulière pour The Lehigh Review, devenant plus tard son rédacteur en chef. Après l’université, il a obtenu un emploi en vendant des espaces publicitaires sur le Washington Post; Bientôt Gottlieb les avait persuadés de le laisser écrire une chronique hebdomadaire sur le jazz, et le Post a accepté de lui payer 10 $ de plus par semaine. Initialement, un photographe est allé dans des clubs de jazz et des concerts avec Gottlieb, mais bientôt le Post a décidé que c’était une dépense inutile. Soucieux de continuer à obtenir des photos pour sa chronique, il a échangé certains de ses précieux disques de jazz contre un appareil photo, un film et des flashes Speed ​​Graphic de 3¼ ”x 4¼”.

La caméra était exactement comme celles que nous avons tous l’habitude de voir dans les films hollywoodiens classiques lorsque les photographes se pressent autour de leur victime. Tout semble facile sur film mais, en réalité, l’utilisation d’un Speed ​​Graphic était beaucoup plus compliquée. Après seulement un après-midi de formation d’un photographe du Post, William Gottlieb n’avait pas d’autre choix que de s’instruire. Étant donné que le Speed ​​Graphic était limité à deux expositions sans rechargement, cela signifiait qu’il devait réfléchir précisément à ce qu’il voulait prendre à chaque fois qu’il utilisait l’appareil photo. De plus, le film et les flashes étaient chers, il n’y avait donc pas la flexibilité offerte par la photographie numérique moderne. Le résultat est la qualité, pas la quantité, dans le travail de William Gottlieb.

En 1943, il avait été enrôlé dans l’armée de l’air où il était officier photo. Une fois la guerre terminée, William Gottlieb s’est installé à New York et a obtenu un emploi de journaliste et de critique au magazine DownBeat, mais il a continué à prendre des photos; il était bientôt mieux connu pour ses images que pour ses écrits. Il a également commencé à travailler pour le magazine Record Changer, qui a également publié bon nombre de ses photos. Beaucoup de ses photographies ont été prises dans les grands clubs de jazz qui se trouvaient sur la 52e rue – ou «Swing Street» – le bloc entre les 5e et 6e avenues.

À la fin des années 40, marié et ayant eu des enfants, William Gottlieb a pensé qu’il était temps de s’installer et de se trouver un travail régulier qui lui permettrait de passer des soirées à la maison, pas en ville avec ses amis musiciens de jazz. On lui a proposé un emploi chez Curriculum Films, une société de films éducatifs. Plus tard, il a démarré sa propre entreprise, et lorsque celle-ci a été rachetée par McGraw Hill, il est devenu président d’une division au sein de l’entreprise; c’est là qu’il est resté jusqu’à sa retraite en 1979.

William Gottlieb est décédé d’un accident vasculaire cérébral le 23 avril 2006. Son travail restera dans les mémoires tant que les gens écouteront la musique de l’ère dorée du jazz. Pas moins parce qu’il a capturé les gens avec une vérité que presque personne d’autre n’a réussi à réaliser. Ses photographies capturent l’essence des interprètes – que les mots seuls ne peuvent pas transmettre.

Ci-dessous, vous trouverez quelques-unes des photos les plus mémorables de William Gottlieb, prises pendant l’ère du jazz.

52nd Street à Manhattan, la «maison du jazz» dans les années 40 et 50

Le comte Basie jouant au théâtre Howard de Washington, DC, 1941

Duke Ellington dans sa loge au Paramount Theatre de New York, 1946

Dizzy Gillespie et son orchestre vers 1947, New York

Lionel Hampton avec le saxophoniste Arnett Cobb à l’Aquarium Club de New York, 1946

Gene Krupa au 400 Restaurant à New York, 1946

Enregistrement de Frank Sinatra au Liederkrantz Hall de New York, 1947

Mel Tormé photographié à New York, vers 1947

Shelly Manne au repos, vers 1947

Benny Carter dans les coulisses de l’Apollo Theatre de New York, 1946

Roy Eldridge au Spotlite Club de New York sur 52nd Street, 1946

Ella Fitzgerald photographiée à New York, 1946

Charlie Parker au Carnegie Hall, New York, 1947

Coleman Hawkins et Miles Davis aux Three Deuces de New York sur 52nd Street

Ray Bauduc, Herschel Evans, Bob Haggart, Eddie Miller, Lester Young et Matty Matlock, jouant dans le groupe de Count Basie au Howard Theatre, Washington, DC, vers 1941

Wesley Prince (basse), Oscar Moore (guitare) et Nat King Cole au Café Zanzibar à Broadway, New York, 1946

De gauche à droite: Milt Gabler, Herbie Hill, Lou Blum et Jack Crystal (père de Billy Crystal) au Gabler’s Commodore Record Shop, New York, 1947

Thelonious Monk au Minton’s Playhouse à Harlem, New York, 1947

Billie Holiday et son chien, Mister, au Downbeat de New York, 1947

