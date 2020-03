William Tyler détaille la bande originale du nouveau film A24 First Cow

William Tyler a annoncé les détails de sa bande originale du premier film A24 First Cow. La musique de Tyler de First Cow arrivera numériquement à la date de sortie du film, le 6 mars. Elle sera disponible sur CD et vinyle le 31 juillet (via Merge). Découvrez la tracklist et la couverture de l’album ci-dessous.

Réalisé par Kelly Reichardt, First Cow suit un cuisinier et un immigrant chinois qui se lancent dans les affaires ensemble à la recherche de fortune et d’un nouveau départ dans la vie dans le jeune territoire de l’Oregon. La bande-annonce du film présente la chanson “Highway Anxiety” de l’album Modern Country de Tyler en 2016.

Dans un communiqué de presse, Reichardt a déclaré: «William Tyler s’est présenté à la salle de montage de First Cow avec ses plusieurs guitares, un dulcimer et de longs ongles. Il s’est mis au travail, à la cueillette et au grattage – tout était aussi bon que possible. »

Musique de la première vache:

01 Première vache du territoire

02 Une ouverture

03 Thème du cookie

04 Arrivée

05 River Dreams

06 Une clairière sur le terrain

07 La séparation 08 A Clôture

.