William Tyler partage une nouvelle chanson «Time indéfinie»: écouter

Le guitariste et compositeur de Nashville, William Tyler, a partagé un tout nouveau single «pastorale cosmique». Il s’appelle «Time Indéfini» et vous pouvez l’écouter ci-dessous.

Le dernier album studio de Tyler était Goes West en 2019. Plus tôt cette année, il a sorti Music From First Cow, la bande originale du nouveau drame d’époque de Kelly Reichardt distribué par A24. Tyler a sorti son Modern Country LP en 2016.

Lisez à propos du single de William Tyler en 2016 «Highway Anxiety» dans «What Paul Dano Is Listing to Right Now» on the Pitch.

