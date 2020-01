Willie Dixon – Le plus grand compositeur de blues?

Né à Vicksburg, au cœur du delta du Mississippi, le 1er juillet 1915, Willie Dixon était un fixeur, arrangeur, recruteur de talents, boxeur, interprète et auteur-compositeur qui a fait plus pour façonner le son du blues de Chicago d’après-guerre que tout autre la personne. Ayant acquis un sens aigu du rythme de sa mère, qui à la fois écrit et récité de la poésie, Dixon a chanté à la Springfield Baptist Church à l’âge de quatre ans et a appris à connaître le blues lorsqu’il a passé du temps dans une ferme carcérale quand il était adolescent. Plus tard dans son adolescence, il a chanté la basse dans un quintette de gospel, les Union Jubilee Singers qui se produisaient régulièrement sur la station de radio de Vicksburg WQBC.

Brouillage avec Muddy

Quand il avait 21 ans, il a claqué la porte à Chicago, a commencé la boxe – il était un grand homme – et en 1940, il jouait de la basse pour les Five Breezes et enregistrait pour Bluebird. Ayant résisté au projet, au motif que l’Amérique était un pays raciste, il a été emprisonné pendant 10 mois. En 1948, il faisait partie d’un groupe appelé The Big Three et enregistrait sur Bullet Records, avant de passer à Columbia.

C’est aussi en 1948 qu’il a commencé à travailler pour The Chess Brothers, à temps partiel, il les a rencontrés en brouillant avec Des eaux boueuses au club que les frères possédaient. En 1953, Eddie Boyd enregistra quelques-unes des chansons de Dixon, tandis qu’il coupait certains de ses propres morceaux.

Une année révolutionnaire

1954 a été son année de percée, Muddy a enregistré «Hoochie Coochie Man» et Howlin Wolf ‘Mal’. En même temps que Dixon jouait de la basse avec le groupe house Chess, il enregistrait avec pratiquement tous les artistes de Chicago, passant au rock’n’roll pour jouer certains des tubes de Chuck Berry.

Après une chute avec Échecs, Dixon décampé vers la nouvelle étiquette Cobra; il a eu un succès avec le premier single d’Otis Rushs, “I Can’t Quit You Baby”. Il est retourné aux échecs au début des années 60, restant tout au long de la décennie. Il a joué un rôle central dans l’organisation des tournées du Festival Folk Blues américain en Europe. Il a également formé le Chicago Blues All-Stars, un groupe flexible qui a tourné et enregistré.

«Les bleus sont les racines et les autres musiques sont les fruits. Il vaut mieux garder les racines vivantes, car cela signifie désormais de meilleurs fruits. Le blues est la racine de toute la musique américaine. Tant que la musique américaine survivra, le blues aussi. »- Willie Dixon.

Il était le blues

Dixon a quitté Chess en 1971 et a passé la décennie comme artiste d’enregistrement itinérant. En 1982, l’homme qui était devenu l’un des ambassadeurs les plus respectés des Blues, a fondé la Blues Heaven Foundation, qui a mis à profit ses redevances d’écriture. En 1988, il enregistre un album acclamé par la critique et publie en 1989 son autobiographie, I Am the Blues.

Les chansons qu’il a écrites pour les artistes d’échecs et de cobra sont comme la bande originale du blues, mais ce sont aussi les reprises de ces chansons qui l’ont porté à l’attention d’un public plus large. Eric Clapton quand il était avec Crème, Derek et les Dominos et tout au long de sa carrière solo ont couvert les chansons de Dixon, parmi lesquelles «Evil», «Spoonful» et «Hoochie Coochie Man».

En 2015, Clapton a rejoint Les pierres qui roulent en studio et a couvert “I Can’t Quit You Baby” sur leur album Blue and Lonesome. Les Stones eux-mêmes ont propulsé le «Little Red Rooster» de Dixon au n ° 1 des charts britanniques et ont repris bon nombre de ses chansons au début de leur carrière. D’autres comme Led Zeppelin, The Doors, Stevie Ray Vaughan, The Grateful Dead, Savoy Brown, The Who et Humble Pie ont tous fait bon usage de son talent de compositeur.

Le 29 janvier 1992, à l’âge de 77 ans, il est décédé d’une maladie cardiaque à Burbank, en Californie.

