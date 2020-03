Willie Nelson annonce le livestream ‘Til Further Notice

Bien que Luck Reunion de Willie Nelson ait été l’un des nombreux événements annulés en raison de la pandémie de coronavirus, les auditeurs peuvent toujours profiter de la programmation du festival dans le confort de leur foyer, grâce au flux en direct «Til Further Notice».

À partir de 19 h HAE ce soir, des artistes comme Margo Price et Jeremy Ivey, Jewel, Paul Simon et Edie Brickell, Nathaniel Rateliff, Lukas Nelson, Kurt Vile, Lucinda Williams et, bien sûr, Willie Nelson, diffuseront des performances en direct. Endormi au frontman du Wheel, Ray Benson, animera le stream de la soirée.

Alors que le livestream est entièrement gratuit, les téléspectateurs seront encouragés à faire un don à un pot virtuel (ou via Venmo). Tous les dons seront répartis également entre les artistes interprètes ou exécutants – dont beaucoup peuvent faire don de leurs gains.

Le line-up comprendra également Micah Nelson, Randy Houser, Lucius, Katie Pruitt, Ian Ferguson, David Ramirez, Tré Burt et les gagnants de l’artiste 2020 Southwest Artist on the Rise to Luck, Ida Mae, entre autres. Selon le site Web de Luck Reunion, les artistes se produiront depuis leur domicile ou, dans certains cas, diffuseront en toute sécurité depuis les studios Arlyn d’Austin.

Proclamé par ses fondateurs comme l’anti-festival, Luck Reunion – qui a lieu au Willie Nelson’s Luck ranch en dehors d’Austin, TX – est l’un des événements musicaux les plus exclusifs en Amérique, ouvrant ses portes à seulement 4000 spectateurs chaque année. Les billets pour le festival ne sont pas non plus en vente et ne sont disponibles que par loterie, tandis que les boissons et la nourriture sur place sont gratuites. C’est une expérience musicale unique qui fait que ceux qui gagnent à la loterie se sentent vraiment chanceux.

Dans un communiqué officiel, le cofondateur de Luck Productions, Matt Bizer, a déclaré: «Tout le monde dans notre communauté est vidé. Nous sommes vidés. Nous ne pouvions pas simplement nous asseoir jeudi lorsque notre événement devait avoir lieu, sachant que d’autres producteurs et artistes de notre industrie sont également isolés et sans travail. ” Il a ajouté: «C’est notre effort pour ramener un peu de l’esprit de la chance et pour essayer de recueillir des fonds pour les personnes et les organismes de bienfaisance qui nous tiennent à cœur».

“” Jusqu’à nouvel ordre “intervient au milieu d’une effusion de concerts diffusés en direct, listes de lecture et messages vidéo d’artistes du monde entier. Alors que le monde est confronté de front à la pandémie de coronavirus, la puissance de la musique n’a jamais été aussi apparente, tandis que la communauté musicale a vraiment prouvé sa capacité à être résiliente et ingénieuse en cas de besoin.

Pour diffuser «jusqu’à nouvel ordre», visitez leur site Web.